Gobierno de Puebla denuncia a Concesiones Integrales por daños a carretera rehabilitada en Totimehuacan

El gobierno de Puebla denunció a Agua de Puebla por dañar una carretera recién rehabilitada entre Totimehuacán y Tetela
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado de Puebla presentó una denuncia formal contra la empresa Concesiones Integrales SA de CV, conocida como Agua de Puebla, por daños a la carretera que conecta a San Francisco Totimehuacan con San Baltazar Tetela, una vialidad que había sido entregada y rehabilitada hace pocas semanas.

Así lo reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien cuestionó si la acción de la empresa pudo tener una “motivación política”, debido a que no hubo comunicación previa por parte de la concesionaria al realizar los trabajos.

Afectar una vialidad implica una sanción”, advirtió el mandatario, aunque enfatizó que se buscará dialogar y espera que la empresa proporcione una justificación de los hechos.

Armenta explicó que la querella fue interpuesta porque la concesionaria abrió la vialidad para reparar una tubería en mal estado, lo que causó una afectación a la infraestructura que perjudica directamente a la población.

Aunque no precisó la fecha de presentación de la denuncia, sí confirmó que la administración estatal está litigando el daño ocasionado y exigiendo una explicación a la empresa.

“En la carretera de San Francisco Totimehuacan, quiero decirles que el gobierno del estado presentó denuncia contra Agua de Puebla. Estamos litigando ese daño porque afectan a la población y debe de haber coordinación, sea quien sea”, declaró el mandatario.

La carretera afectada, que se extiende por más de 2.6 kilómetros, fue rehabilitada por el gobierno de Puebla con maquinaria adquirida por la actual administración. Los trabajos iniciaron en junio y fueron entregados en septiembre, hace menos de dos meses, beneficiando a más de 189 mil habitantes de las localidades de San Francisco Totimehuacan, San Baltazar Tetela y Chapulco, entre otras.

Armenta Mier advirtió que el gobierno aplicará sanciones a cualquier particular o empresa que dañe vialidades recién rehabilitadas, pues intervenirlas nuevamente implica pérdida de tiempo, personal y recursos públicos.

El gobernador también solicitó la colaboración ciudadana para denunciar cualquier afectación en avenidas y reportar a los responsables.

Por último, anunció que ya se investigan posibles daños en la Calzada Zavaleta, que también fue “picada” tras su reciente rehabilitación.

