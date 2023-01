Gobierno de Puebla amplía a seis meses la verificación en municipios; en la capital se aplicarán multas

El gobierno de Puebla emitió un acuerdo de ampliación de seis meses para que el transporte público que circule en municipios donde no existan verificentros pueda cumplir con el programa. En Puebla y otros cinco municipios del estado, en cambio, se aplicarán multas.

Durante su conferencia matutina, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que la medida no es recaudatoria sino de “estricto” cuidado al medio ambiente y la salud de los ciudadanos, a la par de que responde a una ruta trazada del gobierno. “Que los concesionarios sean los primeros en poner el ejemplo”, exhortó en su primera conferencia de 2023.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial Beatriz Manrique Guevara expuso que con este acuerdo el transporte público podrá seguir verificando si su domicilio y su concesión tiene como base cualquier domicilio distinto a Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Tehuacán y San Martin Texmelucan, en donde están asentados los 16 verificentros.

En su turno, al señalar que sólo el 10 por ciento de 36 mil unidades en Puebla han verificado, la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte, mencionó que en los operativos que realiza la dependencia no se pedirá la verificación vehicular en estos primeros 15 días de 2023.

No obstante, dijo que en los municipios arriba citados donde sí hay centros de verificación no se detendrán los vehículos, pero sí se aplicarán multas. “El acuerdo es que para que los que no hicieron la verificación la puedan cumplir, pues a partir de esa fecha se comenzaran a retirar las unidades que contaminen”, advirtió.

En la conferencia de prensa, las titulares de Medio Ambiente y Movilidad y Transporte informaron además que este 2023 ya se convierte en obligatoria la verificación para el transporte privado.

Refirieron además que al corte final del programa obligatorio de 2022 se verificaron 83 mil vehículos en 16 centros de verificación vehicular establecidos en el estado. De éstos, el 82 por ciento obtuvieron su verificación satisfactoria en las 10 semanas en que el programa fue obligatorio para el transporte público y voluntario para la ciudadanía en general.

Asimismo, fueron 860 propietarios que obtuvieron su holograma exento por ser vehículos híbridos o eléctricos, a la par que fueron 580 testificaciones las que otorgaron reconocimientos de verificación que no corresponden a estados de la llamada Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), como Veracruz.

De paso, inició la verificación al sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), siendo que la Línea 3 y 2 ya fueron verificadas, no así la Línea 1 que no está completa aún; sumando 317 unidades en total.

Señalaron además que en el caso de las aplicaciones mercantiles –como DIDI o UBER- es pertinente que también realicen su verificación vehicular, pues es forzoso en 2023 y será uno de los cinco de los documentos que se pedirán en la revista vehicular.

Particularmente, Elsa María Bracamonte mencionó que el gobierno está preparado para ir supliendo las unidades que sean retiradas, pues hay “la capacidad” para hacerlo. De paso invitó a los concesionarios a cambiar las unidades con una antigüedad mayor a 10 años.