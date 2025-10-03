Gobierno de Puebla advierte sobre fraude en la venta de vehículos importados

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado alertó que Puebla no forma parte del decreto federal para la regularización de vehículos extranjeros. Por lo tanto, a través de un comunicado de prensa, instó a la población a no adquirir unidades importadas que se oferten como “legalizadas”, ya que existe riesgo de estafa, sanciones legales y pérdida económica.

Precisó que actualmente solo pueden ser regularizados autos modelo 2018 o anteriores, que hayan ingresado a México antes del 19 de octubre de 2021. Cada persona solo puede regularizar un vehículo. Este trámite excluye autos de lujo, deportivos y blindados, así como los que ya cuenten con registro en el Registro Público Vehicular (Repuve). Además, el decreto no nacionaliza vehículos, únicamente se aplica a aquellos que cumplieron con los requisitos antes citados, y prohíbe su posterior comercialización; tampoco es válido para autos con permisos de importación temporal emitidos después de esa fecha.



La Agencia Nacional de Aduanas México ha notificado el inicio de procedimientos administrativos contra propietarios que intenten regularizar vehículos adquiridos después del 19 de octubre de 2021, incluso si están inscritos en el Repuve o cuentan con placas de otras entidades. Se advierte también sobre aquellos legalmente ingresados al país con permisos temporales vencidos que fueron regularizados incorrectamente bajo dicho decreto.



“El gobierno estatal reitera su compromiso con la legalidad y protección patrimonial de las y los poblanos”, sostuvo la dependencia, subrayando la instrucción de atender la ciudadanía con enfoque humanista.



El contexto de este pronunciamiento es la reciente manifestación en el Periférico Ecológico, donde propietarios de autos estadounidenses protestaron por el decomiso de sus unidades, argumentando que fueron adquiridas legalmente.



Ante este panorama, el exhorto oficial es verificar minuciosamente la documentación y abstenerse de comprar autos de dudosa procedencia, evitando caer en manos de “loteros”.

