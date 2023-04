Gobierno de Barbosa invirtió en banco del que se sabía que estaba quebrado: Eudoxio Morales

A instancias de Ernesto Cordero Arroyo, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta inyectó liquidez a una institución crediticia que ya tenía antecedentes de quiebra, a través del depósito de 600 millones de pesos que se hizo en 2021 a Accendo Banco, especuló el doctor en Finanzas Públicas y exdiputado federal Eudoxio Morales Flores.

El investigador jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) –quien fue el primero en documentar, desde 2014, que el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, estaba generando una enorme deuda pública de manera oculta– anticipó ayer para La Jornada de Oriente que será prácticamente imposible que durante la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se recuperen los 600 millones de pesos entregados a Accendo Banco, porque el litigio para la devolución de ese dinero es largo.

“Es increíble que el gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, haya invertido, en 2021, 600 millones de pesos en un banco denominado Accendo, para generar supuestos rendimientos, cuando desde 2016 sus antecedentes de ese banco fueron InvestaBanck, que desapareció por problemas de financieros de liquidez, ya que tenía apenas 54.84 por ciento (de recursos) en el último trimestre de 2016, cuando el mínimo regulador del sistema, por el tamaño del banco, debió de ser al menos de 70 por ciento, para tener liquidez frente a sus obligaciones. Es decir, la norma bancaria trata de asegurar que los bancos tengan dinero suficiente en caja”, explicó Morales Flores, quien fue director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la máxima casa de estudios.

Morales Flores recalcó que el principal exaccionista de Accendo, Carlos Djemal, fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero a finales de 2016. “Este banco sirvió de base para conformar el nuevo banco –entre comillas– denominado Accendo Banco, en 2017; en su momento dijo Gustavo Vergara, director general del nuevo banco, que tenía como objetivo colocar 10 mil millones de pesos en créditos en 2020, a pequeñas empresas”, recordó el economista.

En esa lógica, Eudoxio Morales Flores aludió a las supuestas causas que llevaron al gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa a invertir en Accendo Banco: la buena relación que el fallecido mandatario estatal tenía con Ernesto Cordero Arroyo, en cuyo periodo como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución crediticia tuvo su auge y quien, en la quiebra de InvestaBank habría utilizado sus relaciones con amigos gobernadores y presidentes municipales, para que inyectaran recursos públicos ahí, a fin de generarle liquidez.

“Lo que no se explica uno es cómo el gobierno del estado de Puebla invirtió 600 millones de pesos, en un ‘banco nuevo’ de dudosa reputación y falta de liquidez y que incluso fue multado por 10 millones de pesos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces la pregunta que me hago, es por qué invertir en un banco de dudosa reputación: ¿Sería por cabildeo político del ex senador Ernesto Cordero con el gobernador anterior, para inyectar liquidez al banco que venía ya de picada o en quiebra?”