Anuncia el gobierno adquisición de dos nuevas barcazas para sanear Valsequillo

En un esfuerzo por revertir décadas de deterioro ecológico, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este jueves la adquisición de dos barcazas adiciones, para un total de cinco, con el fin de sanear la presa “Manuel Ávila Camacho”, mejor conocida como Valsequillo, en un nuevo polo ecoturístico, el “Xochimilco poblano”.

El plan, que busca devolver a Valsequillo el esplendor de “paraíso” que alguna vez ostentó, hace a más de un siglo, se sustenta en una estrategia multifactorial que combina tecnología de limpieza de agua, aprovechamiento de residuos y desarrollo social, en coordinación con el Plan Nacional Hídrico impulsado por el gobierno federal.

En una rueda de prensa que ofreció el mandatario poblano, en la Ciudad de México, dijo que la pieza central del saneamiento tecnológico es la inyección de ozono y oxígeno al cuerpo de agua.

Explicó que las barcazas especializadas tienen la función de introducir estos elementos para desencadenar la limpieza natural del agua y la desinfección.

“Hoy no se puede oxigenar el agua porque el lirio es una nata que no le permite que la luz entre”, señaló Armenta Mier.

Además, destacó que la luz solar oxigena y desinfecta el agua, por ello, señaló que la inyección de ozono y el posterior retiro del exceso de lirio son cruciales para restaurar este proceso natural.

Con la suma de dos nuevas barcazas a las tres existentes, dijo que se busca optimizar la hiperoxidación del embalse.

Lirio acuático, de problema a recurso

El gobernador expuso que actualmente el lirio cubre cerca del 70 por ciento de la superficie de la presa, actuando como una “nata” que sofoca la vida acuática y bloquea la oxigenación.

Al respecto, informó la creación de “Fertipue”, una empresa de participación estatal y privada que tendrá como misión transformar el lirio excedente en dos productos clave; composta y fertilizante, así como adoquín.

Explicó que el lirio será procesado para generar composta y abono, contribuyendo al enriquecimiento de suelos agrícolas; y en una aplicación inédita, también será transformado para fabricar adoquines destinados a la pavimentación de las juntas auxiliares de Puebla.

Armenta Mier dijo que el propósito es retirar el exceso de lirio, dejando solo el 20 por ciento necesario para mantener el equilibrio ecológico, convirtiendo así un contaminante histórico en un recurso productivo.

Desarrollo social y uso de agua para cultivos de alto valor

Finalmente, el mandatario destacó que el rescate de Valsequillo trasciende lo ambiental, pues con el saneamiento tiene una proyección económica y social directa para las comunidades aledañas.

Una vez saneada el agua, anticipó que se habilitará un tratamiento adicional a la salida de la presa que permitirá aprovechar el recurso hídrico para el Distrito de Riego de Tehuacán.

Actualmente, comentó que esta agua solo se puede usar para el riego de cultivos de bajo valor, como el maíz y trigo. Por lo tanto, el plan permitirá a los agricultores sembrar verduras, leguminosas, flores y frutales, impulsando la economía regional.

La visión de Armenta Mier es hacer de Valsequillo un referente turístico, replicando el modelo de Xochimilco, lo que implicará la construcción de infraestructura y la promoción del ecoturismo.