Gobernadores fueron cómplices en negocios con rectores de la UAP, acusa Barbosa

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó que exgobernadores fueron también cómplices de exrectores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) que se enriquecieron a costa de la máxima casa de estudios y que hubo personalidades públicas y hasta medios que lo celebraban.

En la conferencia de prensa que ofreció este miércoles, al mandatario estatal le preguntaron por la publicación que ha hecho un portal sobre los presuntos desfalcos cometidos por el exrector, Alfonso Esparza Ortiz.

“Yo no tengo más que lamentar que haya sido la procuración de Justicia la encargada de dilucidar de investigar y de poner en claro qué es lo que se hacía desde la con recursos públicos y con recursos privados. Hay mucho más, eh, yo también se los puedo decir, eso que está siendo publicado en el portal que representas, al parecer, está mismo en la nota, está tomando de actuaciones de la carpeta (de investigación) y, entonces, es un asunto es un tema de legalidad del Estado”, manifestó.

En seguida abundó: “Pero ahí sigue la historia de lo que ha pasado en las rectorías anteriores, no hay quien se salve. No podíamos nosotros, no podíamos nosotros decir que las cosas iban a llegar a ser diferentes y dejar que fueran igual. Siempre la relación que hubo entre los gobernadores y los rectores fue esa, el de negocios, lo he dicho, lo dije y lo repito: de negocios. Yo conozco casos concretos, por cierto, que no son parte de esa indagatoria, casos concretos”.

Señaló: “Entonces, no es posible que la universidad generará élites millonarias y que todos aplaudieron y que todos aplaudieran al rector en turno cómo alguien de una condición distinta. No, qué bueno que la verdad está aflorando, es lo único que puedo decirte. Celebro que la verdad esté irrumpiendo, lo celebro”.

Barbosa Huerta remató: “Todo está acreditado para los que dijeron, cuando empezó a surgir este tema, que era un ataque a la autonomía universitaria, pues no era así y que era con el propósito de que el gobierno se apoderara de la universidad, pues no era así. Por favor, ahora que se retracten los que dijeron eso los aplaudidores, por ahí hay un diario oficialista que lo dijo”.