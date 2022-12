Gobernador sustituto: La forma es el fondo

Por enésima vez la democracia representativa muestra su talante autoritario frente a la ciudadanía, en este caso, con la designación del gobernador sustituto de Puebla, hecha por los diputados -presuntos representantes populares- a tan solo 33 horas después de confirmado el deceso del gobernador Miguel Barbosa. Después de medianoche, y de madrugada; discrecionalmente; sin seguir pauta legal alguna; es decir, con un tufo literal de madruguete, evocador de formas políticas que parecían idas; este jueves los poblanos amanecimos con la noticia de la designación del señor Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto, sin saber las razones que llevaron a su designación, ni haber tenido alguna participación, ni tampoco pedida alguna opinión sobre este hecho trascendental para la vida política y social de Puebla. Señal inequívoca de que los diputados, una vez en el cargo, se olvidan de quienes los eligieron y se dotan de independencia en la toma de decisiones que competen a aquellos. Es, la “democracia representativa” haciendo escarnio de la democracia electoral y la elección popular directa. Si el nombramiento del nuevo gobernador contó con 38 votos a favor, uno en contra y una abstención; es decir, casi sin oposición de la oposición, ¿por qué nombrarlo a media noche y tomarle protesta constitucional en la madrugada? Son formas políticas que los diputados de Morena, y el propio beneficiario de la decisión, debieron rechazar por elemental cuestión de ética política frente a la ciudadanía, a quien dejan el amargo sabor de boca al ver que sus aspiraciones de cambio, en el manejo de los asuntos públicos, sufrieron un penoso traspié.

A pesar de lo azarosa que ha sido la vida política de Puebla con sus gobernantes, una enorme lista de diputados que han pasado por el Congreso ha sido omisa en dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en la fracción XXVII, del artículo 57 de la Constitución Política del estado, que señala: Artículo 57 Son facultades del Congreso: (…). XXVII.- Expedir leyes para hacer efectivas las anteriores facultades y todas las concedidas a los otros Poderes por la Constitución Federal y por esta Constitución del Estado, así como las que correspondan al régimen interior del Estado y no estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión. Tal omisión implica que, hasta la fecha, no exista una ley que regule la elección y designación de gobernador interino y sustituto en caso de falta absoluta del gobernador emanado de elección popular directa. Esta ausencia reglamentaria deja esa elección y designación a la discrecionalidad del juego de las fuerzas políticas que integran el Congreso, favorece a los poderes fácticos que influyen las decisiones de los diputados, y hacen a un lado, cual si fuese un estorbo, a la ciudadanía que votó por el proyecto político del gobernante sustituido.

La discrecionalidad de las fuerzas políticas que integran el Congreso para designar gobernador interino o sustituto acude a la “interpretación” directa de la Constitución. Ocurrió hace cuatro años con el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso que, por haber ocurrido casi inmediatamente del inicio de su mandato requirió, conforme a la Constitución poblana, del nombramiento de un gobernador interino. Al respecto establece: Artículo 57. Son facultades del Congreso: (…). XVII.- Elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales, o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período constitucional. La elección del congreso recayó -veintiocho días después del deceso de la gobernadora- en el ciudadano Guillermo Pacheco Pulido, nombrado gobernador interino el 21 de enero de 2019, quien en esa fecha no ocupaba ningún cargo público. En ese tiempo los medios dijeron: << Previo a la votación, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinó que Pacheco Pulido sería el único perfil que fuera sometido ante el Congreso, pues los otros dos candidatos no cumplieron con los requisitos de elegibilidad. (…). El candidato Jesús Rodríguez Almeida no comprobó el tiempo correspondiente para validar la ciudadanía como poblano, mientras que Gerardo Islas Maldonado no había dejado su último cargo conforme a los tiempos que establece la ley>>. Eligen al priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla (reporteindigo.com)

Para la designación de Salomón Céspedes, el Congreso aplica la fracción XIX, del mismo precepto: Artículo 57. Son facultades del Congreso: (…). XIX.- Elegir al ciudadano que deba sustituir al Gobernador de elección popular, si la falta absoluta de éste se presenta durante los cuatro últimos años del período. Dicho funcionario se denominará Gobernador Substituto. Debe observarse que, aunque ambas fracciones aluden a “elegir al ciudadano”, la omisión legislativa para regular el traspaso del poder frente a la falta absoluta de gobernador, genera posturas encontradas en torno a la interpretación que debe darse a las normas constitucionales, en especial al artículo 74: Para ser Gobernador se requiere: I.- Ser mexicano por nacimiento. II.- Ser Ciudadano del Estado en pleno goce de sus derechos políticos. III.- Tener 30 años cumplidos el día de la elección. IV.- No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni militar en servicio activo o con mando de fuerzas dentro del Estado, a menos que se separe del cargo o servicio cuando menos noventa días antes de la elección. V.- No ser ministro de algún culto religioso. Bajo esta misma normativa, para designar a Pacheco Pulido, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aplicó la fracción II para descalificar a Rodríguez Almeida; y la fracción IV para descarrilar a Islas Maldonado.

En la designación de Salomón Céspedes, como hecho consumado, se deja ya, simplemente, al libre vaivén de las opiniones interesadas, la interpretación de este artículo que quedará en el aire propagandístico propio de los seguidores y detractores. Al no existir la ley que reglamente y haga efectivas las facultades del congreso, e impedirse, por vía de hecho, la propuesta de ciudadanos con méritos para ocupar el cargo, no existirá persona alguna que invoque interés jurídico para impugnar la decisión del congreso y, por tanto, no podrá surgir ninguna interpretación jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca las directrices que deban seguirse para la aplicación de ese precepto constitucional y la emisión de la ley reglamentaria sobre el ejercicio de las facultades del congreso cuando se presenta la falta absoluta de gobernador.

En estas circunstancias cualquier interpretación de los preceptos constitucionales, así provenga de “abogados constitucionalistas”, quedará simplemente como una opinión teórica. El antecedente del gobernador interino acredita que las normas del artículo 74 constitucional se aplicaron de un modo y que, ahora, con el sustituto, se aplicaron de otro, puesto que el designado ocupaba un cargo en el Congreso. Bajo esta circunstancia queda evidente que Salomón Céspedes, aun portando el chaleco de Morena, ha ingresado a la política grande con el pie de la derecha; y que sólo será, en el ejercicio de gobierno, como podrá legitimarse en él. Su propia trayectoria política, brincando del PRI al PAN y a Morena, lo exhibe como hombre de indefiniciones ideológicas, que lo harán un gobernante pragmático y veleidoso en su quehacer político. No basta sostener que seguirá el legado de Barbosa Huerta porque eso resulta una verdad de Perogrullo y, por ende, un lugar común. En la obra de gobierno del extinto gobernante no todas las acciones tuvieron el sello de Morena a pesar del chaleco. Muestras de ello fueron las formas utilizadas para deshacerse de los secretarios de estado más cercanos a ese partido, el desastre observable en los ámbitos de la justicia laboral, en el corredor de la procuración e impartición de justicia penal, en la postura frente a la privatización del agua, el saneamiento de los ríos, el imparable crecimiento de la inseguridad pública, los conflictos con movimientos populares, etc. Sólo la claridad de un proyecto de gobierno, abierto, franco, e incluyente bajo los lineamientos de la 4T permitirá que en sus dos años de gestión, el gobernador sustituto demuestre que las anormales circunstancias en las que ha sido designado fueron un mero resbalón político, y no preámbulo de lo que podría ser el estilo personal de gobernar.

