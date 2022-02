Califica el gobernador de Puebla como “un exceso” veda por revocación de mandato

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, calificó como un “exceso” la veda impuesta a autoridades para evitar hablar de obras y acciones de gobierno, a fin de no influir en el ánimo de los ciudadanos que participarán en el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una exageración eso de la veda. El gobierno del estado no va a promover ni a favor ni en contra la revocación de mandato, el gobierno del estado no va a promover, entonces, si hablamos de acciones de gobierno dicen que estamos promoviendo la revocación de mandato, no, no es así y la veda la llevan hasta abril como si las actividades gubernamentales se pararan, no se pueden parar”, expresó el mandatario en su rueda de medios de ayer.