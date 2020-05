Barbosa: lógico, el incremento del narco por captura de bandas y rechaza incremento de homicidios

Es lógico el incremento del narcomenudeo en 98 por ciento debido a la captura de bandas dedicadas a este delito en los últimos meses, sostuvo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En tanto, el mandatario subrayó que se acabaron los homicidios cruentos en el estado al estar los delincuentes presos.

“Es lógico el incremento del narcomenudeo por la captura de bandas. Son las puestas a disposición de los narcomenudistas detenidos. Antes que no se detenía nadie y por eso no aumentaba. Hoy como hay un sin número de narcomenudistas”, expuso.

Cuestionó que hay un periódico que de “mala fe” publicó que hubo un aumento de los homicidios dolosos cuando en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado hubo un decremento.

“Es un periódico nos publica notas y cabezas con esa tendencia porque no quise llegar a un acuerdo económico con ellos y no voy a llegar. De eso puedo hablar públicamente, que no me piquen, de eso puedo hablar quién ha sido ese periódico de los acuerdos económicos”, expuso.

Agregó que la reducción de la inseguridad es de los mayores esfuerzos hechos por su administración.

A decir de Barbosa Huerta a partir de agosto del año pasado, cuando inició su gobierno, comenzó a bajar el índice delictivo en el estado.

“Obviamente las cifras las toma cada quien como quiere. Es el derecho a la interpretación. Un gobierno tiene que escuchar y ver la crítica. El mes de abril ha sido el mes con menos incidencia delictiva desde que empezó 2020. Da seguimiento en 17 delitos”.

Agregó que la Federación reconoció que en 13 delitos hubo una reducción significativa en el estado y en cuatro subió.

“Uno de los que subió es el feminicidio, es una vergüenza social por eso la Fiscalía emitió un boletín porque estamos coordinados y no por subordinación”.

La Jornada de Oriente publicó este jueves que el narcomenudeo creció 98.38 por ciento en Puebla durante el primer cuatrimestre del año al registrar 246 casos contra 124 registrados en el mismo periodo del año pasado, según se desprende del más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En tanto, Puebla se ubicó en la tercera posición nacional con un total de 25 feminicidios registrados de enero a abril de 2020, según el mismo reporte del gobierno federal.

El delito que ha registrado el mayor crecimiento durante los primeros cuatro meses del año es el narcomenudeo, lo que coincide con la captura de delincuentes, presuntamente dedicados este delito en los últimos meses.