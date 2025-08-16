Gobernador garantiza que ningún aspirante a la Universidad de la Salud será rechazado

Durante la colocación de la primera piedra para la construcción del campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en Yaonáhuac, esta tarde, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que ningún aspirante a ingresar será rechazado.

El mandatario destacó que su administración ha promovido la descentralización de la USEP, por lo que, para finales de su sexenio, se instalarán cuatro nuevos campus en los municipios de Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac y Zoquitlán.

En relación con estas acciones, Armenta subrayó que la creación de un campus en Yaonáhuac permitirá a los estudiantes de la región acceder a una de las carreras más demandadas en el estado, sin la necesidad de desplazarse hasta la capital poblana.

El gobernador también señaló que muchos padres de familia se ven obligados a realizar sacrificios económicos importantes para enviar a sus hijos a estudiar una carrera de salud en la capital. Con esta iniciativa, se busca facilitar el acceso a la educación sin que las familias deban asumir esos costos.

“Cuando un joven sale, los padres venden todo, porque el sueño es verlo progresar y brindarle una educación“, aseguró.

Por su parte, el rector de la USEP, Martín de Jesús Huerta, detalló que el campus de Yaonáhuac contará con una extensión de 2 mil metros cuadrados, distribuidos en un edificio de dos niveles que albergará 37 espacios, entre ellos aulas, laboratorios especializados, simuladores, áreas administrativas y un espacio exterior.

Con una inversión de 46.8 millones de pesos, este campus beneficiará no solo a Yaonáhuac, sino también a los municipios cercanos de Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Atempan, Acateno, Hueytamalco, Ayotoxco de Guerrero, Tlatlauquitepec, Chignautla, Hueyapan, Tenampulco y Xiutetelco.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que, como parte del Programa de Obra Comunitaria, se entregaron 20 proyectos con una inversión superior a los 4 millones de pesos, destinados a seis municipios.

Estos proyectos serán coordinados por comités vecinales, conformados por 18 habitantes de cada colonia o junta auxiliar de las demarcaciones involucradas.

