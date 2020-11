Insta gobernador a diputados a entablar diálogo con feministas que tomaron el Congreso

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, instó a los diputados del Congreso a dialogar con las colectivas feministas que se apoderaron del Palacio Legislativo ayer, en exigencia de la legalización del aborto en la entidad y consideró que el conflicto “se va a resolver muy bien”.

En la rueda de medios que ofreció esta mañana desde Casa Aguayo, el mandatario se dijo respetuoso de la libertad de expresión de las manifestantes, aunque dijo no comprender porque se encuentran embozadas.

Sobre la presencia de la edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco -quien con funcionarias del ayuntamiento acudió a solidarizarse con las feministas-, el titular del Poder Ejecutivo consideró que está en su derecho, pero advirtió que la munícipe también debe reflexionar en cómo observa la sociedad sus actitudes, señalando que las autoridades deben tener contención.

“Todos y todas en nuestro país, y desde luego, en Puebla tenemos derecho a expresarnos libremente, todos, las expresiones deben ser expresiones respetuosas, aquellas que tengan un contenido que se pueda dialogar, debatir. Yo me pronuncio en favor de que todas las formas de expresión sean válidas, sean respetadas y sean garantizadas”, expresó el mandatario.

Abundó: “También me pronuncio para que los órganos del estado, a nivel local nosotros, tengan diálogo con todos las formas de expresión, yo estoy seguro que en el Congreso este asunto lo van a resolver muy bien, porque esta legislatura por la que transitamos ha dado, muestras de su solidez, de su consistencia, hay líderes muy asentados en el Congreso.

“Dejemos que el Congreso conduzca este tema, seamos capaces de tener conclusiones a partir del diálogo y el debate, porque este es un tema que divide a la sociedad y cualquier órgano del estado debe pronunciarse de manera respetuosa, yo no me atrevería a opinar, a recomendar cosas al Congreso, somos poderes distintos. Hoy estoy enterado que las feministas que están dentro del Congreso, no sea si sea su derecho pero se respeta, están con el rostro cubierto, eso no lo entiendo. De manera simple y sencilla (debe haber) un diálogo franco, yo no me imagino eso en ningún congreso”.

Insistió: “Demos apoyo a hacia la conducción de un debate serio en este tema, quienes son los que tienen que conducir este tema, el Congreso. Van a ver como vamos a transitar por soluciones”.

Y remató: “La presencia de la presidenta municipal, cada quien es responsable de su libertad de expresión es su forma de ver a la sociedad de parte de la presidenta y hay que respetársela, lo que se debería pergunta es como la ve la sociedad a ella, porque cuando tenemos un cargo publico muchas cosas las contenemos a partir de haber un desempeño ad hoc al cargo público, pero todo mi respeto a las expresiones de Claudia Rivera”.