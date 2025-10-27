“Si tenemos que buscar un año, lo haremos”: Armenta por desaparecidos tras lluvias

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este lunes el compromiso total de su administración para continuar con la búsqueda de las personas que siguen sin ser localizadas tras las intensas lluvias y deslaves que afectaron a la Sierra Norte de Puebla.
Se trata del caso del menor Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años, originario de Huauchinango, y se mantiene activa la ficha de búsqueda de Pedro Segura Muñoz, de 75 años de edad.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó sobre las labores ininterrumpidas de los cuerpos de emergencia y seguridad que buscan a dos personas que aún se encuentran en calidad de no localizadas.
Aunque las cifras de personas desaparecidas han fluctuado en los reportes iniciales, las autoridades han logrado reducir el número de casos a 22 decesos y dos personas no localizadas.
De acuerdo con los últimos informes federales, los daños y deslaves se centraron en municipios como Huauchinango, Xixotepec, Honery, Naupan y Tetela de Ocampo.
“Si tenemos que buscar un año, lo haremos”, fue enfático Armenta, destacando la permanencia de las brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Protección Civil en las zonas de desastre.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla mantiene activas las fichas de las personas no localizadas y coordina esfuerzos con el gobierno federal para apoyar a las familias afectadas, mientras se realizan labores de limpieza y remoción de escombros en los municipios impactados por las torrenciales lluvias.
Las acciones de búsqueda han sido constantes desde el momento de su desaparición. Se han realizado prospecciones terrestres, vehiculares y aéreas con el uso de drones equipados con cámaras térmicas y multiespectrales, así como georadar; limpieza y despalme de terreno con maquinaria especializada (mini retroexcavadora); búsquedas acuáticas en la presa de Tenango de las Flores mediante embarcaciones; y revisiones en puntos de interés en el cauce del río Cuacuila, así como en la zona de Piedra Pintada.