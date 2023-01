Gobernación y Seguridad Pública implementarán programa de prevención del delito en la región de Atlixco e Izúcar de Matamoros

Al mantener una reunión con alrededor de 30 presidentes municipales y mandos policiales de la región de Atlixco e Izúcar de Matamoros, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina expuso que desde las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública se implementará un programa de prevención del delito en los municipios.

Desde el palacio municipal de Atlixco, señaló que los presidentes municipales y regidores no son los policías del pueblo, sino que son los responsables de aportar el presupuesto para que así la policía sea la encargada de tener la inteligencia, la estrategia y la coordinación con el Estado.

“Es fundamental entender que ningún presidente o presidenta (sic) municipal, ningún regidor o regidora tienen nada que ver con la delincuencia, mucho menos tratar con ella. Es importante que cada quien tenga su propio ámbito de responsabilidades”, instó acompañado de Georgina Minerva González Moreno, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Céspedes Peregrina completó que en su gobierno la aplicación de la ley será una constante y existirá un refuerzo para las policías, por lo que se pedirá a los municipios que por lo menos el 25 por ciento de su presupuesto se destine a este rubro.

“Don Miguel Barbosa en un acto de sabiduría les permitió que en un primer año tomarán las riendas de sus municipios, tomando el control y generando las condiciones necesarias, pero a un año es importante que actúen como primer respondiente, para que el Estado pueda reforzarlos pero no hacerse cargo de la seguridad de sus municipios”.

De paso, consideró que la iniciativa de sanción a quienes pusieran mandos sin certificación a quienes más beneficia es a los propios presidentes municipales, pues los exime de responsabilidades.

Pidió que a la brevedad, los ayuntamientos busquen que sus mandos estén certificados, generando las acciones para que los pueblos tengan mandos policiales con certificación. “La prevención del delito es fundamental, con eso se combate de acto y de facto el tema de la delincuencia, (es necesario) para que su policía se dedique a la contención de la delincuencia”.

En su turno, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dijo que la seguridad pública en el país ha tenido momentos cruciales de cambio. Uno de ellos, a inicios de los años 90 del siglo anterior cuando se creó el SNSP. “El país, los estados y los municipios han experimentado un proceso de profesionalización, sistematización de esta función pública”, confió.

Agregó que con este sistema, la constitución y permanencia del personal de las policías municipales ha sido un desafío, con procesos que han sido complejos y han llevado a la incorporación de policías que han significado problemas legales en algunos casos.

Consideró que otro cambio ocurrió en 2008 con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que dejó de ser escrito, formalizado, lento y “con una gran incidencia de hechos de corrupción que hacían de la justicia penal un mercado”, volviéndose un sistema “garantista y protege los derechos humanos a plenitud”.

Apuntó que la Fiscalía se ha transformado para adecuarse a este sistema por lo que las audiencias ya no son expedientes escritos sino asuntos públicos. “La Fiscalía dejo de ser la autoridad que conocimos: hoy es una institución, no la protectora de las víctimas de los delitos, sino que procura justicia a los derechos humanos de todos, sin parcialidades. Anteriormente si era parcial la procuraduría, como se le conocía. Ahora, las fiscalías cambiaron para ser neutras, para no visualizar a nadie como su protector y sólo velar por la aplicación de la ley”.