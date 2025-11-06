No está confirmada la salida de Josefina Farfán de Museos Puebla: Gobernación

Si bien el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala no confirmó la salida de la titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, Josefina Farfán Ortega, señaló que el gobernador Alejandro Armenta Mier “está pendiente de todos los quehaceres de cada una de las dependencias, y por eso está atento en cualquier momento de impulsarlas y acelerarlas y estar en una permanente reingeniería de la administración”.

“Aún no está confirmado el tema, sin embargo, no les extrañe que este gobierno del estado sea un gobierno activo y en movimiento”, dijo en la conferencia matutina de este jueves 6 de noviembre.

El cuestionamiento se realizó tras versiones periodísticas aparecidas un día atrás en las que señalaban la salida de Farfán Ortega de la dirección del OPD. “No hay confirmación de ello, estaremos atentos a informarles de cualquier cambio que se haga”, reafirmó Aguilar Pala.

En su casi año de dirección del OPD Museos Puebla, Josefina Farfán denunció que “por desinterés” de anteriores administraciones, 20 de los 21 museos estatales presentaban problemas en su infraestructura y funcionamiento, y “por su naturaleza y su construcción” se hacía difícil y costoso su mantenimiento sobre todo de aquellos que están en el Centro Histórico.

“Con los museos ha habido un descuido, no de unos años sino de muchos años. Esa parte es la que hoy estamos haciendo recorridos con nuestro equipo y con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, para que de una manera más especializada y a fondo apoyen en el tema”, dijo en junio pasado.

De igual forma, impulsó la formación de la Red estatal de galerías y museos de Puebla, proyecto con el que pretendía aglutinar a los recintos expositivos institucionales, privados y comunitarios de la entidad. Presentada el 28 de febrero de este año en el Museo Regional de Cholula, Farfán Ortega dijo que dicha red estaba apoyada por instituciones de educación superior, de gobierno y de la sociedad civil.

Asimismo, durante su gestión abrió la sala permanente La Puebla de Palafox y la inspiración Esculiarense, y la sala temporal Los 20 libros que revolucionaron a la Humanidad, ambos proyectos ligados a la Biblioteca Palafoxiana en el marco de los 20 años de ser reconocida como Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Paralelamente, reabrió la Sala Lúdica y el taller de Restauración que dijo eran esfuerzos “que se realizaban con asesoría, orden, planeación y vocación”, en la búsqueda de que la Palafoxiana atrajera a un mayor número de visitantes, para superar las hasta 300 personas que se tienen por día, venidas de varias geografías del mundo.

Sobre el taller de Restauración destacó que se retomaba tras 15 años de inactividad, para atender los cinco mil 59 volúmenes impresos -no libros-, cinco mil 345 manuscritos catalogados desde hace más de una década y más de dos mil impresos. Incluso, detalló que hay un aproximado de 300 libros que necesitan atención.

Luego de la firma de convenio celebrada en junio con la empresa La Peninsular Compañía Constructora para liquidar una deuda de dos mil millones de pesos, y lograr que el Museo Internacional del Barroco (MIB) recinto pasara a manos de la administración pública, la titular del OPD confió que dicho recinto se mantendría “con ahorro, pero manteniendo la calidad y los servicios”.

Bajo esa lógica, en el MIB abrieron exposiciones como Homenaje a Manuel Felguérez, el todo y sus variaciones, y José Luis Cuevas, retrospectiva con más de 100 piezas del considerado “enfant terrible” del arte mexicano: las 58 misivas -obras de pequeño y mediano formato-, seis dibujos, 15 pinturas, ocho grabados, 15 esculturas y siete esculturas monumentales.

No obstante, días atrás dos muestras fueron canceladas: la del arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez (1936-2012), y la de Santiago Carbonell. Del primero, Josefina Farfán denunció que las piezas que arribaron al MIB presentaban inestabilidad y daño aparente, lo que orilló, tras una previa fumigación y acciones de limpieza, a la cancelación de la exposición Las pieles del espacio.

Del otro, en cambio, fue el propio artista Santiago Carbonell, quien dijo que “debido a la incompetencia de la Dirección del Museo Internacional del Barroco” se cancelaba su exposición, a lo que Josefina Farfán llamó al artista a no cerrarse al diálogo, al referir que fue “por terceras personas” lo que propició que no se concretara la exposición que estaba programada para este 25 de octubre. “Yo aún trato de comunicarme con el maestro Carbonell. Realmente fue un malentendido, no fue una cancelación definitiva sino hay que platicar la situación con él”.