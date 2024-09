Gloria Zarza gana oro en la prueba de impulso de bala en París 2024

La mexiquense Gloria Zarza Guadarrama cumplió su objetivo y conquistó la primera presea dorada para México en los Juegos Paralímpicos París 2024, al coronarse en el impulso de bala F54, con una marca de 8.06 metros, en el cuarto día de competencias del para atletismo, que tiene por escenario el Stade de France.

La lanzadora de silla de ruedas festejó su victoria tocando la icónica campana de los campeones, instalada a un lado de la pista parisina.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”, señaló la campeona paralímpica.

En sus seis oportunidades, la mexicana logró registros por 7.81 metros, 8.06m, marca que le dio el triunfo, 8.01, 7.89 y 7.97; su cuarto intento no fue válido.

“Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso”, reconoció Zarza quien con este resultado superó su medalla de plata obtenida en Tokyo 2020.

La mexicana fue la única de las siete competidoras que pudo superar la barrera de los ocho metros, hazaña que logró en dos de sus intentos.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta, porque fueron dos marcas de ocho metros, entonces sé que estoy arriba de esa marca, aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina”, destacó la para atleta quien recientemente cumplió 40 años.

También superó en París 2024 el registro que obtuvo en el campeonato Mundial de Kobe, Japón, 2024, en donde consiguió el metal dorado con 8.04 metros.

“(Es el resultado de) mucho sacrificio, trabajo, el estar todos los días trabajando, contar con el equipo multidisciplinario que nos apoya y contar con mi entrenador, que es parte importante también, porque él es el que lleva el programa y siempre está pendiente, si me ve desanimada, me dice vamos, échale ganas, la parte de mi entrenador es muy importante y el equipo multidisciplinario, todo eso es lo que conlleva esta medalla”.