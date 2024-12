GLOBOS DE TEMPORADA

El año cinero termina con el anuncio de los films y talento nominados a los Golden Globes, a entregarse en enero 2025. Emilia Pérez, de Jacques Audiard, se hizo de 10 nominaciones, seguida de The brutalist, de Brady Corbet –reconocida con 7– y de Cónclave, de Edward Berger, que recibió 6. Una rayita por debajo, con 5 guiños, quedó Anora, de Sean Baker; no inesperado puesto que la cinta ostenta ser la ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes. ¿Hubo sorpresas en las nominaciones? Siempre las hay. Para mí, claramente estas dos: el interés por La substancia, aspirante en los rubros de mejor musical o comedia(?), dirección (Coralie Fargeat), guion (Fargeat), actriz (Demi Moore) y actriz de reparto (Margaret Qualley), así como la nominación a dirección de la hindú Payal Kapadia, cuya película All we imagine as light compite en el rubro de film no hablado en inglés. Lo aclaro: sorpresivos, pero ambos casos con merecimientos. A continuación, ubico de manera preliminar –sólo eso– los cuatro primeros títulos mencionados en este escrito, a los que ya me he referido un poco en algunas columnas pasadas.

Emilia Pérez (Francia-Bélgica). Tiene en su argumento a México, donde el jefe de un cártel recluta a una abogada para ayudarle a retirarse de sus trasiegos, en un plan que incluye convertirse en mujer, a fin de ocultar su pasado para siempre. La cinta ganó el Premio del Jurado en Cannes, donde también se galardonó a su ensamble femenino: Zoe Saldaña, Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz (quien por cierto es mexicana). Sus nominaciones a los Globes son: mejor musical o comedia, film no hablado en inglés, dirección (Jacques Audiard), guion (Audiard), actriz (Karla Sofía Gascón), actriz de reparto (2: Selena Gómez y Zoe Saldaña), música original (Clément Ducol y Camille) y canción original (2: “El mal” y “Mi camino). Por cierto, alguna publicación norteamericana la describe como “un musical encantador sobre cárteles de la droga” (en serio).

The brutalist (Reino Unido). Film ganador del León de Plata a dirección, en el Festival de Venecia. Es un drama (¡de 215 minutos!), ubicado a inicios de la postguerra. Después de llegar a Norteamérica con su esposa, un afamado arquitecto húngaro se vincula con un cliente acaudalado, quien le encomienda el diseño de un ambicioso, singular, monumento. Algo que, insospechadamente, cambiará el curso de varias vidas, no sólo para bien. El reparto es espectacular, con Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce. Sus nominaciones a los Globes son: mejor drama, dirección (Brady Corbet), guion (Corbet y Mona Fastvold), actor (Brody), actor de reparto (Pearce), actriz de reparto (Jones) y música original (Daniel Blumberg).

Cónclave (Reino Unido-EEUU). Tratada como thriller, se ubica en el hermético momento de una sucesión papal, con el proceso de selección como centro de disputas, secretos e intrigas que desestabilizan los preceptos vaticanos y los de la Iglesia misma. Sus nominaciones a los Globes son: mejor drama, dirección (Edward Berger), guion (Peter Straughan), actor (Ralph Fiennes), actriz de reparto (Isabella Rossellini) y música original (Volker Bertelmann).

Anora (EEUU). Tiene que ver con una joven neoyorquina, escort sexual, que casi sin pensarlo se casa con un heredero ruso al que recién conoce. Desde luego, la noticia cae como bomba en la Madre Rusia, motivando el inmediato viaje de la familia oligarca a América, para anular el matrimonio. Sus nominaciones a los Globes son: mejor musical o comedia, dirección (Sean Baker), guion (Baker), actriz (Mikey Madison) y actor de reparto (Yura Borisov).

Para concluir, ya exhibe en salas La habitación de al lado, de Almodóvar, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia. En ella, Tilda Swinton será difícil de olvidar.