La Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y denuncia internacional

La Global Sumud Flotilla partirá mañana rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria, un mensaje de solidaridad al pueblo palestino y la denuncia del “genocidio” que, según los organizadores, está perpetrando el Estado de Israel ante los ojos del mundo. Con alrededor de 50 embarcaciones y la participación de 44 países, esta iniciativa es la mayor flotilla de la historia.

Entre las personas listas para zarpar se encuentran la actriz Susan Sarandon, la ambientalista sueca Greta Thunberg, el parlamentario sudafricano Nkosi Mandela, nieto del líder Nelson Mandela, y activistas como la historiadora griega Kleoniki Alexopulou, la defensora turca de derechos humanos Yasemin Acar, y el brasileño Thiago Ávila, quien fue detenido en Israel en junio de 2025 tras denunciar crímenes del ejército israelí y realizar una huelga de hambre en prisión.

“Acción no violenta”

La flotilla está conformada por asociaciones como Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, el Movimiento Global a Gaza y Sumud Nusantara. Participan médicos, artistas, abogados, clérigos y marinos en una “acción no violenta” para detener el asedio a Gaza. “Nos une una sola verdad: el asedio y el genocidio deben terminar”, señalaron.

Las embarcaciones que zarpen de Barcelona esperan que otros navíos se sumen desde distintos puntos del Mediterráneo. Los barcos, de tamaño medio o pequeño, contarán con tripulantes capacitados en navegación, medicina y derecho.

Delegación mexicana

Una delegación mexicana participará activamente en la flotilla: Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano, Dolores Pérez Lascarro, Karen Castillo, Ernesto Ledesma y Sol González Eguía.

El documentalista Carlos Pérez Osorio, reconocido con el Premio Ariel por Las tres muertes de Marisela Escobedo y director de LeBaron: Muerte en la Tierra Prometida, abordará una de las naves. “Este esfuerzo humanitario es el más grande del que se tenga registro en la historia reciente”, declaró en entrevista con La Jornada. “Nos une la indignación y el amor a la libertad”.

La estrategia de Global Movement to Gaza contempla que los tripulantes sean activistas con perfiles mediáticos para reducir el riesgo de violencia en caso de ser interceptados por Israel.

Amor a la libertad

“Vamos convencidos de que podemos abrir el corredor humanitario y entregar ayuda para la supervivencia del pueblo palestino”, afirmó Pérez Osorio. “Lo hacemos para que otras organizaciones y gobiernos puedan enviar ayuda continua”.

El cineasta subrayó que los medios audiovisuales son vehículos de empatía y presión política: “Que nuestro gobierno denuncie el genocidio en Gaza y rompa relaciones con un Estado que está desplazando étnicamente a una sociedad entera y ahora la está matando de hambre, deliberadamente y sistemáticamente”.

