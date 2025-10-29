Enrique Girón Zenil, segundo barbosista sancionado por fraude de Accendo Banco

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó una sanción e inhabilitación contra José Enrique Girón Zenil, quien se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.​

Girón Zenil se convierte en el segundo exfuncionario de alto nivel en ser penalizado por la fallida inversión de recursos públicos en Accendo Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, después de la extitular de Finanzas, María Teresa Castro Corro.​

La sentencia definitiva, emitida el pasado 30 de septiembre de 2025, declaró al exfuncionario “plenamente responsable” en la comisión de faltas administrativas graves, específicamente en los delitos de Desvío de Recursos Públicos y Abuso de Funciones.​

La resolución judicial impone a José Enrique Girón Zenil la inhabilitación de 15 años y se le prohíbe de forma temporal desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como participar en adquisiciones u obras públicas.​

Esta inhabilitación se fundamenta en que el daño al erario público excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).​

Además, se le obliga al pago de una indemnización por 241.9 millones de pesos, por el perjuicio ocasionado al patrimonio estatal.​

Este monto corresponde a 40 por ciento del daño total, al ponderarse la participación de otra presunta infractora.​

Quebranto patrimonial

La falta administrativa se originó por la autorización que Girón Zenil, junto con la titular de su dependencia, dio para realizar una inversión de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.​

La sentencia señala que esta acción provocó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por 604.9 millones de pesos.​

Por lo tanto, el Tribunal Administrativo determinó que el exsubsecretario antedató el Acuerdo que emitía los “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión” en un intento por “regularizar o justificar lo antijurídico” de la inversión.​

El procedimiento se llevó a cabo bajo el expediente número 133/2024-PRA-SERA-2, y fue resuelto por unanimidad de votos por los magistrados de la Sala Especializada.​

Este fallo consolida la segunda sanción vinculada al caso Accendo, tras la inhabilitación previa impuesta a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, por el mismo quebranto al erario.​