Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasEstado

Enrique Girón Zenil, segundo barbosista sancionado por fraude de Accendo Banco

José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, fue sancionado por la fallida inversión en Accendo Banco.
José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, fue sancionado por la fallida inversión en Accendo Banco.
Yadira Llaven Anzures

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó una sanción e inhabilitación contra José Enrique Girón Zenil, quien se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.​

Girón Zenil se convierte en el segundo exfuncionario de alto nivel en ser penalizado por la fallida inversión de recursos públicos en Accendo Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, después de la extitular de Finanzas, María Teresa Castro Corro.​

La sentencia definitiva, emitida el pasado 30 de septiembre de 2025, declaró al exfuncionario “plenamente responsable” en la comisión de faltas administrativas graves, específicamente en los delitos de Desvío de Recursos Públicos y Abuso de Funciones.​

La resolución judicial impone a José Enrique Girón Zenil la inhabilitación de 15 años y se le prohíbe de forma temporal desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como participar en adquisiciones u obras públicas.​

Esta inhabilitación se fundamenta en que el daño al erario público excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).​

Además, se le obliga al pago de una indemnización por 241.9 millones de pesos, por el perjuicio ocasionado al patrimonio estatal.​

Este monto corresponde a 40 por ciento del daño total, al ponderarse la participación de otra presunta infractora.​

Quebranto patrimonial

La falta administrativa se originó por la autorización que Girón Zenil, junto con la titular de su dependencia, dio para realizar una inversión de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.​

La sentencia señala que esta acción provocó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por 604.9 millones de pesos.​

Por lo tanto, el Tribunal Administrativo determinó que el exsubsecretario antedató el Acuerdo que emitía los “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión” en un intento por “regularizar o justificar lo antijurídico” de la inversión.​

El procedimiento se llevó a cabo bajo el expediente número 133/2024-PRA-SERA-2, y fue resuelto por unanimidad de votos por los magistrados de la Sala Especializada.​

Este fallo consolida la segunda sanción vinculada al caso Accendo, tras la inhabilitación previa impuesta a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, por el mismo quebranto al erario.​

Temas

Más noticias

Nacional

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Nacional

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sentencia por caso Accendo no le pega a Morena; cada quién es responsable de sus acciones: Villegas

Efraín Núñez -
La sentencia judicial por el desvió de 600 millones de pesos del erario invertidos en el Banco Accendo no le pega a Morena ni...

“Nadie está por encima de la ley”, afirma gobierno de Puebla, tras multa a exsecretaria de Finanzas

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta Mier, emitió un comunicado oficial ratificando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de...

“Nadie está por encima de la Ley”, afirma gobierno de Puebla, tras multa a exsecretaria de Finanzas

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla emitió un comunicado oficial ratificando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, luego de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025