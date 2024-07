Gibran Zea ya está en París 2024

Luego de realizar un campamento de dos semanas en Italia, este lunes llegó a la capital francesa el esgrimista mexicano de la modalidad de sable Gibrán Zea Armenta, con la gran ilusión que le genera disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

“La preparación estas últimas dos semanas fue en un campamento con la selección italiana de esgrima que fue una experiencia muy innovadora y padre que se me logro dar la opción de participar en ella, así como también con competencias internacionales en la Copa del Mundo en Madrid y un Panamericano en Perú”, expresó Zea Armenta.

El sablista que consiguió su cuota olímpica tras coronarse en el Torneo Preolímpico Panamericano de la especialidad que se realizó en San José, Costa Rica, enfocó sus entrenamientos a mejorar aspectos que le permitirán tener un mejor desempeño durante competencia.

“Trabajé la parte táctica y física para llegar en mi mejor forma a los Juegos Olímpicos, observando también mis errores técnicos y tácticos, al igual que mentalmente estuve mejorando partes esenciales para la competencia”.

El atleta, originario del estado de Puebla, tendrá su primera experiencia en una justa veraniega el próximo 27 de julio en el Grand Palais de París (Gran Palacio), momento que disfruta luego de conocer la Villa Olímpica.

“Ser parte de esta delegación es algo espectacular, estoy más que contento, emocionado y feliz de tan siquiera estar aquí poniéndome el uniforme de México y disfrutando cada momento de esta aventura”.

“Es algo que no tiene descripción desde llegar al aeropuerto con el uniforme puesto, llegar a la Villa y que te reciban con todo el procedimiento para tener tu acreditación, es algo que no paró de sonreír y estar emocionado, es una alegría inmensa, estoy más que contento, mis compañeros que han participado en Juegos Olímpicos me han escrito y estoy escuchando sus consejos”, concluyó.

Puedes leer: Deportes en los Juegos Olímpicos vistos solo una vez