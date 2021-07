La compañía Gestos vira hacia el drama con obras sobre el abuso y el maltrato infantil

Para poner en el escenario y en la mirada pública un par de temáticas que afectan a la niñez, como lo son el abuso sexual y el maltrato que sufre un niño con discapacidad, jóvenes actores preparan para el próximo 25 de julio, con todas las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19, el estreno de dos montajes: Chocolate amargo y Mamá, el niño no llora.

Bajo la dirección de Paco Gutiérrez, director y fundador de la compañía Gestos, las puestas en escena reúnen el talento de jóvenes actores: Azucena Castillo, Sophia Martínez, Jared Leyba y Gabriel Gálvez, este último un poeta y pintor con discapacidad, quien por primera vez incursiona en el teatro.

A días del estreno que será en el Auditorio de la Federación de la CROM –ubicado en la calle 1 Poniente número 143, en el Centro de Tehuacán-, el grupo de actores señala durante una entrevista colectiva que las obras buscan evidenciar la realidad por la que pasan los menores, para que sea este un primer paso en su combate y erradicación.

Se trata, expuso Paco Gutiérrez, de una apuesta que hace la compañía por voltear hacia otras temáticas distintas al humor, característica principal de montajes como La salvaja, Sor Raimunda o Inagada la vida. “Además de hacer reír nos gusta que el público piense. Este trabajo tiene que ver con el drama: sobre el abuso infantil y sobre la no aceptación y el maltrato de los padres a vivir con un hijo que no es normal”.

En el caso de Chocolate amargo, una puesta en escena de la uruguaya Teresa Deubaldo, Azucena Castillo interpreta a Clarita, una niña de 14 años que tiene secuelas y “huellas” por su historia de maltrato. Se trata de un monólogo sobre el abuso infantil que puede darse por un miembro de la familia. “Muchas veces se le puede causar daño a un niño desde la propia familia, vulnerando y robando su inocencia”, señala la actriz también protagonista de Yo tenía una mamá foca. Agrega que al ser un tema que no se habla y no se exterioriza por miedo, es necesario exponerlo para que la víctima no se quede en el silencio.

Mientras que en Mamá, el niño no llora, una obra de Carmen Resino, se narra la historia de un menor discapacitado que sufre el rechazo de su madre, quien lo niega e invisibiliza. “Se trata de exponer lo que viven y sufren los niños especiales desde su entorno familiar, de una madre que no quiere a su hijo porque no es igual a los demás. Aquí no es la madre quien lo apapacha, sino quien lo desprecia”, cuenta Sophia Martínez, quien personifica este papel femenino.

Jared Leyba, en el papel del padre, agrega que la pieza teatral expone esa forma en que los adultos hacen a un lado a un niño diferente, sin buscar su inclusión. “Nadie sabe que tienen ese hijo, es como decir que no existe. No se habla de él, pero sigue sufriendo adentro y fuera de casa”. Agregó que al ser un drama, el montar esta pieza le significó un reto ya que se alejó del humor que caracteriza a la propuesta teatral de la compañía.

En su caso Gabriel Galvez cuenta que es la primera vez que incursiona en la disciplina teatral. “Al ser la primera vez, me impactó el mundo del teatro: ahí voy a representar a un personaje en el que he vivido toda mi vida. Es muy cercano a la realidad, toda mi vida he sido una persona con discapacidad”, cuenta el actor en ciernes. Agrega que es una buena idea hablar del tema, porque hay personas con discapacidad que se ponen limitantes: “piensan que no pueden hacer las cosas, pero yo creo que es una gran opción para decir que las personas con discapacidad podemos hacer cosas, pues no hay límites, ya que los límites nos lo ponemos nosotros mismos”.

Luego de su estreno el próximo 25 de julio, programado a las 14 horas con una cuota de recuperación de 50 pesos, y un cupo de 30 por ciento según lo estipulado por las autoridades estatales ante la continfencia por el Covid-19, los montajes Chocolate amargo y Mamá, el niño no llora se presentarán el siguiente fin de semana en el café Noyolotzin, ubicado en la calle 1 Norte esquina con 20 oriente, también en el municipio de Tehuacán.

Para saber más se puede acceder a https://www.facebook.com/gestosmexico