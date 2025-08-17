Gobiernos se podrían ahorrar 30% en pavimentos si crean un órgano administrador de asfaltos: CICEPAC

Municipios de Puebla enfrentan una problemática constante por el deterioro del asfalto, que avanza sin freno ante la ausencia de un sistema de gestión de pavimentos. Alejandro Muñoz Muratalla, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (CICEPAC), advierte que las cuadrillas pueden realizan reparaciones todos los días, pero la aparición de nuevos baches no se detiene.

“Tapar los baches no es la solución que necesitamos, es un curita nada más que no sirve a largo plazo”, afirma el especialista, quien recalca que el fondo del problema radica en no abordar el daño interno de las capas subyacentes del pavimento.

Las autoridades municipales destinan recursos al bacheo cada temporada, pero la falta de gestión integral ocasiona que en algunas vialidades el gasto por estos trabajos supere incluso el costo de repavimentar en forma adecuada. Muñoz Muratalla sostiene que reponer las capas completas de las calles, siguiendo los procedimientos técnicos de compactación y asfalto, sería más eficiente en el largo plazo.

El deterioro de calles en Puebla es progresivo. Si una vía presenta daños en sus capas internas, los baches continuarán apareciendo sin importar cuántas veces se tapen. El experto destaca que lo importante es detener el ciclo de gasto reiterado y emprender una política de mantenimiento preventivo que proteja la inversión pública.

“Hay calles en las que el gasto por bacheos supera lo que costaría volver a asfaltar completamente”, señala.

En otras ciudades de México, explica Muñoz Muratalla, la implantación de sistemas de gestión permite identificar qué vialidades requieren atención preventiva, como impermeabilizaciones o riegos de asfalto, antes de que surjan daños mayores. En comparación, en Puebla, la falta de un registro actualizado impide anticipar intervenciones y encarece el mantenimiento urbano.

La situación se puede comparar, dice el presidente de CICEPAC, con el cuidado de una casa: “Si tú sabes exactamente cuándo necesita impermeabilización y la haces a tiempo, te ahorras muchos daños y dinero”. Bajo esta visión, la gestión de pavimentos representa una herramienta para optimizar el gasto público.

El tema cobra especial relevancia ante el incremento de lluvias, el crecimiento del tránsito y la expansión urbana, sobre todo de Puebla capital. La urgencia de pasar de una política reactiva a una preventiva ha sido reiterada por organizaciones como CICEPAC, que llaman a los gobiernos a invertir en la planeación y la sistematización del mantenimiento vial.

El desafío reside en reorganizar la administración pública, dejar atrás el modelo de trabajo reactivo y consolidar una estrategia que extienda la vida útil de las calles, reduzca el gasto anual y garantice la movilidad segura y eficiente de la población.

“Si tuviéramos una base de datos que nos dijera qué calles requieren mantenimiento preventivo, nos ahorraríamos una gran cantidad de dinero”, concluye Muñoz Muratalla. Puebla necesita cambiar de fondo la manera en que gestiona su infraestructura vial y proteger el patrimonio de la ciudad.