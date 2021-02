Gerardo Oviedo dice que en el IMACP hay “cero confrontación” con críticos de su dirección

“Cero confrontación”; ese, según el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Gerardo Oviedo Aguilar, es el mensaje que manda a quienes se han visto inconformes con la serie de acciones tomadas en torno a espacios como el teatro popular José Recek Saade, del cual se levantó una denuncia: que algunos de sus instructores y talleres fueron separados del programa, y con ello se lastimó la comunidad armada en torno a este espacio cultural.

A ellos, dijo el funcionario municipal, no les llamó “mafia” pues más bien “comprende que todas las personas que defienden su territorio lo hacen con mucho amor”, por lo que el IMACP “está en la mejor disposición de entablar comunicación con todas las personas”.

Durante una video entrevista, dijo que “esta inconformidad”, la de rescindir de los servicios de algunos de los profesores talleristas y de la coordinadora del mismo, ha sucedido porque al IMACP la normativa no le permite contratarlos, aunque su “apuesta” es que éstos pudieran haber sido no sólo prestadores de servicios.

Incluso, señaló que “no todos” los profesores rescindidos “quisieron acercarse” al nuevo programa, no obstante éstos, en la denuncia hecha en este medio días atrás, señalaron la serie de desencuentros tenidos con funcionarios y el propio director del IMACP.

Insistió que desde el IMACP hay diálogo con todos los sectores de la cultura en la ciudad. “Mi intención nunca ha sido la confrontación. No hemos respondido, no hemos hecho ningún tipo de señalamientos porque necesitamos atender con un plan integral a esa comunidad, una comunidad ya hecha, ya conformada…La situación de la comunidad del Recek está muy lesionada. Nuestra intención nunca ha sido lesionar a los que ya estaban lesionados. Con esta pandemia se cerró el teatro. Protección Civil no autoriza que abra por sus afectaciones (sic)”.

En ese sentido, refirió que el Teatro Recek presenta problemas de infraestructura y que, en 2020, el IMACP quiso acceder a recursos por 2.5 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), algo que no fue posible porque, al no pertenecer al municipio sino a la Comisión Nacional del Agua, el espacio no pudo ser rehabilitado.

El escritor de oficio dijo que actualmente, el programa de talleres será “escalonado” y que a él se integran nuevos profesores “para dar piso parejo” a todos los artistas, pues todos tienen derecho a acceder a los recursos públicos. “Lo que queremos hacer es cohesionar, unir, que los que están, que lo viven, que lo disfrutan, que lo sufren, estén ahí, pero piso parejo para todos”.

Cuestionado sobre la polémica que causó en la opinión pública la salida de los profesores, así como otras denuncias anónimas hechas a esta reportera sobre acoso y despido injustificado en el IMACP, Gerardo Oviedo señaló que “puede haber críticas y señalamientos, pero que lo externen… porque tratamos de transformar la política pública”. Mencionó que hubo “personas que no entendieron, que no lograron captar que debemos atender a quienes menos tienen, a las comunidades que no habían sido tomadas en cuenta”, por lo que ahora ya no laboran en el instituto. Incluso, estimó que a pesar de la epidemia y de que algunos de los empleados han contraído Covid-19, el IMACP “goza de buena salud” y tiene “un buen estado” porque se intenta “hacer bien las cosas”.

Oviedo Aguilar informó que el presupuesto para el Ejercicio fiscal 2021 es de 29 millones 733 mil 729 pesos. Acotó que, en su 15 aniversario, el deseo es que el IMACP tenga su edificio propio debido al costo que implica el pago de renta y servicios que ascienden a 20 millones de pesos, por lo que se opera “con ocho millones y fracción”. Por tanto, dijo que, con ese recurso, los “eventos prioritarios” son atender “toda” la comunidad artística y a los ciudadanos en el municipio. En el contexto del Covid-19, agregó, esa atención es virtual con contenidos que sabe no llegan a todos, por lo que se buscará ir a las comunidades, con las medidas sanitarias que exige el nuevo coronavirus y cuando el semáforo sanitario lo permita.

“Tenemos que hacer un plan integral con el Recek. Un plan integral de atención a toda la comunidad de ahí y de diferentes puntos de la ciudad…, pero estamos con un déficit presupuestal de toda la vida. Tenemos que tener imaginación, creatividad y mucho dialogo para solventar los temas”.

Por último, a los detractores y críticos de su administración, el titular del IMACP mandó un mensaje: “que sigan criticando, que sigan abriendo sus críticas, externando lo que piensan, porque así sociedad y gobierno se vuelven mejor… Lo que nunca vamos a hacer es crear un gobierno autoritario, no vamos a caer en lo que criticamos”.