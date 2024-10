Geoglifos, descubrimiento y destrucción

En una demostración de que el mundo es contrastante y de que nuestra presencia en él conlleva cosas positivas, negativas y siempre de impacto, encontré en estos días dos notas destacables, una por la innegable contribución a la ciencia en general, a la arqueología en particular y al conocimiento de nuestro pasado americano. La otra, por la muestra de nuestra capacidad no sólo de ignorar el conocimiento, nuestra historia, memoria, herencia, identidad, sino por el evidente desparpajo e indolencia con los que fácilmente se atenta contra el patrimonio histórico de una región del mundo. Empezaré por la primera. De acuerdo con una nota publicada en el portal de la BBC, intitulada “El asombroso descubrimiento en Nazca de más de 300 geoglifos revelados con la ayuda de la inteligencia artificial”, un “equipo de investigadores descubrió 303 nuevos geoglifos en el desierto peruano de Nazca, casi duplicando el total conocido de estas misteriosas creaciones con más de 2.000 años de antigüedad. (…) ‘El uso de inteligencia artificial en la investigación nos ha permitido mapear la distribución de los geoglifos de una manera más rápida y precisa’, dijo el arqueólogo japonés Masato Sakai, de la Universidad de Yamagata, al presentar los resultados de los hallazgos esta semana en Lima”. En una entrega anterior reflexioné sobre los aspectos negativos de la llamada inteligencia artificial, sobre todo en lo tocante a la producción, reproducción, difusión y divulgación del conocimiento. Sin embargo, hoy toca evaluar positivamente la existencia de estas tecnologías pues, como bien dice la nota, han facilitado el trabajo de los arqueólogos. La labor que antes costó décadas, hoy gracias a la IA y a la posibilidad de contar con imágenes aéreas, tomó apenas unos seis meses. “Para descubrir estas 303 formaciones -continúa la nota-, explicaron los científicos, se analizó una vasta cantidad de datos de imágenes geoespaciales producidas desde aviones para identificar áreas prioritarias con probables geoglifos para estudios de campo”. Se identificaron líneas que bien podrían marcar senderos y trayectos no sólo utilizados como caminos, sino como vías relacionadas con las otras figuras en relieve que podría tratarse de espacios rituales. El arqueólogo Giuseppe Orefici, quien se ha dedicado al estudio de la cultura Nasca, a quien cito en un artículo anterior sobre las líneas de Nasca, afirma que la “orientación de los geoglifos y sus características de ubicación, vinculadas con otros lugares ceremoniales o centros urbanos existentes en el área de expansión de la cultura Nasca, indican que era muy clara, en la percepción de la población, la pertenencia a algo grande con participación de elementos distintos de los únicamente religiosos. Eventuales orientaciones solsticiales o equinocciales de los grandes dibujos realizados en el terreno y otras orientaciones, cuya asociación astronómica o cosmológica desconocemos (Aveni, 1990; Ziolkowski, 2009), podrían indicar que los geoglifos, en ciertas fechas del calendario Nasca, eran utilizados para coincidir con eventos temporales y posiblemente relacionarse con la agricultura. Los períodos de avenida de agua, de cosecha y de siembra, como otros acontecimientos significativos que desconocemos, eran celebrados coralmente al interior de los geoglifos y contribuían a cohesionar a la población con rituales colectivos que consolidaban una tradición de siglos de desarrollo cultural Nasca”.

En este sentido, de acuerdo con la difusión de los resultados en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of América (PNAS), revista académica de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 2024, “Se construyeron geoglifos figurativos de tipo relieve a una distancia promedio de 43 m de los senderos, ya sea individualmente o como una combinación de geoglifos que representan alguna escena. Se cree que se originaron en el período Nasca Inicial o antes. El estudio de campo confirmó que se podían reconocer geoglifos en relieve o escenas de geoglifos en los senderos. Así, los geoglifos de tipo relieve eran objetos para ser contemplados mientras se caminaba por los senderos. Los motivos principales de los geoglifos en relieve eran humanos, ganado y sacrificios humanos, todos los cuales representan escenas con humanos o cosas modificadas por humanos. La observación repetida de geoglifos en relieve desde los senderos probablemente facilitó el intercambio de información sobre las actividades humanas relacionadas con estas escenas”. La idea de que se representen escenas de este tipo, tiende a confirmar el sentido ritual de estos geoglifos y su relación con prácticas culturales, como sostiene Orefici. La cultura Nasca y su capital Cahuachi junto con los enigmáticos y atractivos geoglifos, son fieles representantes de la complejidad cultural vivida en América antes de la invasión de los europeos. Todo estudio que contribuya a su comprensión y que permita que aprendamos de ese pasado, será siempre bienvenido. Sin duda, estas son buenas noticias.

En lo que respecta a la segunda nota publicada recientemente en el diario El País con el título “La huella de los conductores sobre los geoglifos en el desierto de Atacama provoca daños irreversibles: ‘Es una tragedia’”, vemos la otra cara de la moneda, una donde impera el interés personal, de grupos económicos y la estulticia a niveles insospechados: “Cuando a principios de septiembre la Fundación Desierto de Atacama hizo una publicación en sus redes sociales mostrando los daños que vehículos motorizados han causado en los geoglifos de Alto Barranco, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, nunca pensaron que iba a tener una repercusión mediática mundial. ‘Las imágenes son realmente impactantes por el alto grado de intervención que han sufrido’, dice Gonzalo Pimentel, director de la organización chilena no gubernamental”. Ahí, en el desierto de Atacama, específicamente en esa región chilena, existen geoglifos igual que en Nasca. Sin embargo, las condiciones orográficas de la zona resultan sumamente atractivas para Rallies de Cross Country, carreras de autos, camionetas y motos que, legal o ilegalmente, han destruido muchos de los geoglifos que se encuentran en la zona. “Los registros visuales, tomados con cámaras aéreas, muestran cómo en las laderas de los cerros las figuras elaboradas por pueblos andinos prehispánicos sobre las piedras de Alto Barraco hace más de 1000 años, están borrados por el paso de un centenar de ruedas de jeeps, motos y cuatrimotos. [Gonzalo] Pimentel explica que este sitio arqueológico ‘lamentablemente lleva varias décadas siendo destruido por el paso de vehículos off-road [todoterreno] y no parece que vaya a parar’”. Y ¿cómo es que va a parar?, si lo que importa a final de cuentas es el subidón de adrenalina que significa el enfrentarse a la dureza de estos territorios con un vehículo de estas características, con bastimentos limitados y hacerlo contra reloj. Sin embargo, ¿a costa de qué? Esta destrucción no significa otra cosa que anteponer el interés personal al del patrimonio histórico de la humanidad y también al natural, es decir, qué tanto se está también vulnerando el ecosistema con el ingreso de semejantes vehículos a la región. La nota continúa: “En promedio, los geoglifos que hay en Chile, concentrados en las regiones de Arica y Tarapacá, en el extremo norte del país, fueron construidos entre 3000 a 1000 años atrás y los dibujos representan figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas, que eran usadas para ubicarse en el territorio, explica a EL PAÍS la presidenta de la Sociedad chilena de Arqueología, Marcela Sepúlveda. ‘Lo más importante es la interacción que evidencian de las comunidades con su paisaje, porque es casi una cartografía. Es un mapa que permite a las poblaciones marcar ciertos hitos particulares: rutas a seguir, puntos de agua, lugares de encuentro. Esto es clave dentro de lo que es habitar y conocer el desierto y poder moverse a través de este espacio que parece tan inhóspito’”.

De todo esto, me surgen varias reflexiones. Si consideramos que estos geoglifos eran espacios de culto para culturas del pasado, que tienen una significación fundamental para la historia de una región y un país, ¿cómo es posible que siquiera contemplemos la idea de desarrollar carreras a través de ellos? Y preguntémonos, ¿algo así podría suceder en el Valle de los Reyes en Egipto? ¿Qué pasaría si a algún palurdo se le ocurriera hacer una competencia de escalada sobre las pirámides de Keops? O, ¿qué tal si organizamos torneos de frontón al interior del Partenón en Grecia? ¿O quizá una cascarita en la plaza de San Pedro o una rayuela al interior de la Catedral de Puebla? ¿No verdad? ¿Sabrán acaso las y los participantes en estos rallies lo que están destruyendo o su estulticia, ignorancia o indolencia llegan a tal nivel que no saben o no les importa? Me inclino a pensar que se trata de una mezcla de todo. Lo claro es que los que sí saben son los organizadores de los eventos y pareciera que no les interesa. Lo dicho, nuestro mundo es contrastante y, por un lado, tenemos a la modernidad y su tecnología al servicio de la arqueología y la investigación que contribuyen a comprender mejor nuestro pasado y la forma en que nuestros antepasados entendieron y registraron su paso por el universo; por el otro, la modernidad y su tecnología al servicio del entretenimiento y la destrucción. Estoy convencido de que todo lo que hacemos como seres humanos afecta de numerosas maneras nuestro entorno y somos capaces de cosas maravillosas, pero también de lo más detestable. Imágenes como las que muestra el reportaje con las huellas de ruedas a travesando los geoglifos son equiparables a ese video donde vemos a un oso polar nadar por varios días para encontrar comida y un espacio donde habitar. ¿Las culturas de Atacama y Nasca modificaron su entorno? Indudablemente, pero en buena medida lo hicieron para sobrevivir y establecieron relaciones con su entorno que no necesariamente llevaron a su destrucción; y mucho menos, con el mezquino objeto de divertirse. Mucho que reflexionar, sin duda.

