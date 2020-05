Familia vinculada al huachicol tiene de rehén al PAN en la Sierra Norte, denuncia Aranda

La excandidata del PAN a la gubernatura de Puebla Ana Teresa Aranda Orozco denunció que la familia Valencia Ávila tiene “tomado de rehén” a Acción Nacional en la Sierra Norte del estado, gracias al respaldo de la dirigente estatal de ese partido, Genoveva Huerta Villegas, y pese a las denuncias que enfrenta ese grupo de tener vínculos con el huachicol.

Urgió la intervención del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés Mendoza, y calificó de “imperativo” cuidar a la institución política.

Aranda fijó postura del tema en su cuenta personal de twitter a raíz de una nota periodística publicada por La Jornada de Oriente el 30 de abril pasado, en la que se informó que un funcionario del Comité Directivo Estatal (CDE) albiazul organizó una conferencia de medios en línea a la familia Valencia Ávila, en la que Marco, el menor de los hermanos, rechazó que él y sus parientes tengan participación en el crimen organizado.

De acuerdo con el material informativo se trató de Miguel Ángel Rodríguez Valtierra, quien era identificado en el sitio web del PAN poblano hasta el jueves pasado como titular de la Secretaría de Comunicación Social del CDE.

En un mensaje de Whatsapp, Rodríguez Valtierra incorporó la liga de la transmisión y para poder hacer llegar las preguntas de la prensa a Marco Valencia proporcionó el número de celular de este último.

Liderazgos lamentan intervención del CDE

La excandidata al gobierno estatal y exsecretaria de Desarrollo Social del país no fue la única integrante del PAN que criticó la actuación del CDE, lo mismo hicieron los liderazgos Rafael Micalco Méndez y Humberto Aguilar Coronado.

En twitter, Rafael Micalco, expresidente estatal del partido y exdiputado federal, exigió a la dirigencia de Genoveva Huerta y a sus funcionarios mantenerse al margen de las indagatorias que se realizan contra la familia Valencia, ante la gravedad de las mismas.

Al aclarar que él no afirma si los Valencia “son o no son lo que se les investiga”, consideró que un partido político no puede utilizarse para “defender a ninguna persona o familia” con ese tipo de antecedentes.

En tanto, el exsenador de la República Humberto Aguilar retomó los pronunciamientos realizados por Aranda y Micalco, al retuitearlos en su cuenta personal.