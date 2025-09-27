Netanyahu y la ‘solución final’: Sobre el anunciado plan de Ocupación Total a Gaza

Desde hace décadas, el sionismo ha operado bajo una narrativa de victimismo permanente, que justifica lo injustificable: la limpieza étnica del pueblo palestino. Hoy, esa retórica se convierte nuevamente en masacre. Hace unos días, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó la ocupación militar total de la Franja de Gaza. El plan no solo busca el desarme de Hamás, sino la sumisión total del pueblo palestino, mediante una estrategia que recuerda los oscuros días del nazismo. Israel ya controla el 75% del territorio, y ahora se alista para tomar lo poco que queda. Lo hace mientras impone hambre, asedio y desplazamiento forzado a una población que ya ha perdido casi todo.

Detrás de esta avanzada militar no hay solo cálculo estratégico. Hay una política sistemática de exterminio. Con 60.000 soldados de reserva convocados y un millón de palestinos forzados a desplazarse al sur, Israel reedita lo que en Europa del siglo XX se conoció como la «solución final». Netanyahu no lo dice abiertamente, pero los hechos lo confirman: Gaza es el nuevo gueto, cercado por muros, bombardeado día y noche, y privado de alimentos, agua, medicinas y combustible. Las cifras son escalofriantes: más de 61 mil muertos, casi 200 por desnutrición —la mayoría, niños— y hospitales al borde del colapso. La ONU advierte de consecuencias catastróficas. Pero Israel, escudado en el mito de su seguridad, avanza con impunidad.

El paralelismo con la Alemania nazi no es una exageración: es una necesidad para comprender el horror. Así como Hitler cercó y privó de alimentos al pueblo judío en los ghettos de Varsovia y Lodz, Netanyahu repite la fórmula con el pueblo palestino. Gaza es una prisión a cielo abierto, donde se castiga colectivamente a una población civil por el simple hecho de existir. Y mientras el mundo debate tibias resoluciones, las bombas siguen cayendo, la ayuda es entregada bajo fuego, y los niños mueren sin pan ni refugio. Lo que ocurre no es un «conflicto», es un genocidio.

Detrás de este plan siniestro hay también intereses políticos. Netanyahu enfrenta juicios por corrupción y una creciente división interna. La guerra le ha dado la excusa perfecta para mantenerse en el poder, apelar al miedo y consolidar su alianza con los sectores más ultraderechistas de Israel. No le importa la vida de los rehenes ni la de los palestinos. Le importa el poder, y está dispuesto a sacrificar miles de vidas para conservarlo. Así actúan los fascistas: en nombre del orden, siembran la muerte.

Pero este genocidio no es responsabilidad exclusiva de Netanyahu ni del sionismo israelí. También lo es de quienes callan, de quienes financian y de quienes se lavan las manos con discursos vacíos. Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea: todos han sido cómplices. Todos han sostenido al Estado ocupante, incluso cuando la evidencia del crimen es irrefutable. Incluso cuando los niños mueren de hambre ante las cámaras.

El pueblo palestino resiste. Como lo ha hecho por más de 75 años. En medio de los escombros, entre ruinas y sangre, aún hay dignidad. Pero esa dignidad no basta para detener las bombas. Se necesitan acciones colectivas. Se necesita que los pueblos del mundo se levanten, que los movimientos sociales, los sindicatos, los gobiernos progresistas y revolucionarios condenen, boicoteen y enfrenten al sionismo con decisión y sin medias tintas.

Porque ya no se trata de advertencias ni de comunicados. Se trata de impedir, con hechos, que se repita un nuevo Holocausto ante nuestros ojos. Palestina debe ser un territorio libre, soberano, donde convivan judíos y árabes en armonía, sin muros ni ocupación. Un territorio donde la vida venza a la muerte, donde la resistencia y la dignidad prevalezcan sobre el fascismo.

Comando Central del ELN de Colombia*

La supuesta lucha contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos es una narrativa falsa, que se usa como excusa para desarrollar planes belicistas, injerencistas y de saqueo a los bienes de la naturaleza y las riquezas de otras naciones.

Es una vieja, conocida y derrotada estrategia de guerra, en la que se construye una invención y con ella se despliegan enormes planes de guerra. Tampoco es secreta la decadencia del imperialismo norteamericano y su necesidad de arrastrar en su caída al mundo entero. Para eso encontraron e impusieron a Trump, un perfecto personaje fascista que emana odio y guerra.

Desde su nueva llegada a la Casa Blanca, no ha parado de intentar guerras e instigar el conflicto, de nuevo con la narrativa falsa del “orden basado en reglas”, las de ellos, por supuesto.

Otra verdad, únicamente negada por las oligarquías en cada país, es que la arremetida estadounidense es contra Latinoamérica toda, aunque inicie y aplique principalmente sobre los gobiernos que le son incómodos, por no entregarse en brazos de sus políticas, aquellos que, por el contrario, buscan su autodeterminación y eligen el multilateralismo, contraviniendo la doctrina Monroe.

Como era esperado, la ofensiva hacia Latinoamérica va creciendo. La retoma recargada de viejas políticas vendría de nuevo a la carga, diplomática, económica y militarmente. Esta última parece haber iniciado con la amenaza de los buques, submarinos y aviones de guerra en el mar Caribe. Una provocación que, muy al estilo Trump, no se sabe en qué puede derivar, esa es la primera amenaza. Las demás son todas conocidas.

De la misma forma, tratan de degradar a la insurgencia y a los pueblos en resistencia. Niegan la existencia del conflicto y tratan de degradar al ELN intentando negar su carácter político y rebelde. Así, tal cual, como lo intenta el gobierno colombiano. Sin ninguna prueba ni hecho material, incluyen en su matriz de odio y deslegitimación una supuesta alianza con Hezbollah, conectando su plan con la guerra y el exterminio que EEUU y sus socios adelantan en Oriente Próximo.

El remoquete del narcotráfico se les ha convertido en la excusa perfecta para deslegitimar a cualquier pueblo o nación, que se oponga a los intereses de sus negocios extractivistas transnacionales. Mientras tanto, los verdaderos narcotraficantes continúan lucrándose y expandiéndose con tranquilidad en complicidad con representantes de los gobiernos y sus Fuerzas Militares. Igual es en EEUU y en Colombia.

Esta supuesta guerra contra las drogas de EEUU realmente tiene como fin lucrarse del narcotráfico, degradar los países donde hay cultivos de uso ilícito, corromper sus instituciones y fuerzas políticas, para controlar y dominar.

Un plan para la región

Este nuevo capítulo en las históricas agresiones de los EEUU contra Latinoamérica, es parte de un plan contra toda la región. De la misma manera que crearon un escabroso escenario en los Balcanes, destruyendo a Yugoslavia y generando la peor guerra en los años 90. De igual forma que hicieron en Asia occidental y han generado guerras en regiones enteras. Así mismo pretende el decadente imperio norteamericano con Latinoamérica, para arrasar con sus bienes naturales.

Todavía resuenan las palabras de Laura Richardson, que siendo jefa del Comando Sur, no tuvo ningún escrúpulo en plantear que su objetivo en Latinoamérica eran los recursos hídricos y minerales. En esta fase terminal, el imperio utiliza la guerra para la acumulación de capital. Trump pretende tratar y convertirnos en sus colonias. Nuevamente, la narrativa es falsa, no hay una agresión contra un supuesto factor de riesgo, es una agresión para toda la patria Nuestra Americana y el belicismo imperialista de los EEUU son el factor a combatir.

La respuesta del pueblo

Hasta el momento no hay respuestas de los organismos internacionales, confirmando que no tienen ningún tipo de utilidad. Habría que ver si organismos como la CELAC, que han declarado a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, son capaces de actuar en el momento adecuado, es decir, ahora. El imperio promoverá la ruptura regional, ante lo cual lo coherente es que este organismo actúe y busque la integración regional.

En la región, ya existen polarizaciones impulsadas por el propio imperio; sin embargo, los pueblos deben hermanarse en la defensa de sus propios designios. Nuestra América tiene la oportunidad de darle un golpe mortal al imperio, negándose a repetir historias de intervenciones e injerencias, acabando con aquello del “patio trasero”.

La autodeterminación nacional es una reivindicación democrática, la dignidad y la soberanía nacional son derechos que se conquistarán con la movilización y la lucha de la mayoría de la sociedad, enfrentando la visión retrógrada de la plutocracia del imperio, que persigue devolvernos al estado colonial, por esto, es imperativo luchar por la segunda y definitiva independencia.

*Editorial de la Revista Insurrección. Número 1014, agosto de 2025.

Reforma educativa de Bukele:¿La militarización de las escuelas?

Las reformas educativas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador están generando polémica dentro y fuera del país. Desde agosto de 2025, la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, ordenó normas estrictas en más de 5 mil escuelas públicas: uniformes impecables, cortes de cabello regulados y saludos obligatorios al ingresar a los planteles, informaron los medios de dicho país.

Estas medidas, que muchos consideran una militarización del sistema educativo, buscan reforzar la disciplina en las aulas, pero al mismo tiempo han provocado rechazo en sectores juveniles y sociales. Para varios críticos, en lugar de motivar a los estudiantes, estas reglas los alejan de la escuela y los empujan hacia trabajos informales como barberías, talleres o servicios de entrega rápida.

El gobierno salvadoreño asegura que ha invertido más de 1,400 millones de dólares en educación en los últimos cinco años, equivalente al 4.4% del PIB, de acuerdo con El Salvador In English. No obstante, organizaciones académicas y medios independientes advierten que gran parte de esas cifras están infladas.

El programa estrella “Mi Nueva Escuela”, que prometía rehabilitar 5,150 centros educativos, apenas ha completado el 2% de las obras, con un 6.4% en proceso, según diarios salvadoreños.

A esto se suma que en los últimos meses el Ejecutivo aprobó recortes presupuestarios que redujeron en al menos 30 millones de dólares los fondos destinados al sector, mientras aumentaban los recursos militares, denunciaron grupos sociales.

En paralelo, Bukele ha impulsado proyectos que buscan modernizar la educación. Entre ellos destacan las “Becas Roque Dalton” y los apoyos universitarios ligados al Plan Control Territorial, así como la inauguración del Key Institute, en alianza con el Tecnológico de Monterrey, para formar ingenieros y especialistas en innovación. También se anunció el plan “Dos Escuelas por Día”, con el objetivo de remodelar planteles con internet, energía solar y canchas deportivas, aunque su ritmo aún es insuficiente frente al rezago histórico.

La contradicción

Mientras el Gobierno habla de un sistema moderno y disciplinado, en la práctica muchos estudiantes desertan o no encuentran condiciones atractivas para seguir en las aulas. En barrios de San Salvador, las barberías, estudios de tatuajes y oficios informales están cada vez más llenos de jóvenes que ven allí una salida económica más rápida que la educación formal.

El fenómeno abre un debate que también resuena más allá de los países centroamericanos: ¿debe la escuela priorizar la disciplina estricta o generar espacios de innovación y confianza que motiven a los estudiantes a quedarse en el aula?

Sobre este tema, el dirigente magisterial panameño Luis López, avala cualquier medida que vele por la disciplina en los centros educativos.

El docente jubilado reconoce que hay mucho relajamiento en las escuelas. Y mucho desorden.

“Yo culpo a las autoridades educativas y a las leyes que son demasiadas complacientes con el menor”, expresa el educador.

El Siglo

