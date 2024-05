Gaza: Guerra de anexión

Una lógica se perfila nítidamente para explicar la razón de fondo que impulsa al binomio Israel-Estados Unidos para llevar a cabo, hasta su final, la guerra de exterminio emprendida desde octubre pasado contra el pueblo palestino en el territorio de la Franja de Gaza. Genera desasosiego que la máxima organización de los países del mundo sea incapaz de detenerla, mientras la bestial acción ocurre ante nuestros ojos. Es una locura que Israel justifique el genocidio que perpetra contra el pueblo palestino, argumentando combatir a la organización Hamas. Un sinsentido que el secretario de Estado, Anthony Blinken pida, al agresor, brindar ayuda humanitaria a su víctima (En Israel, Blinken busca presionar a Netanyahu para que haga llegar ayuda constante a Gaza (msn.com), cuando ese agresor ha sido explícito hasta la saciedad en que <<no aceptará poner fin a la guerra en Gaza como parte de un potencial acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes>> (La Jornada – Netanyahu: el fin de la guerra no se negociará) y, contra toda idea de paz, sus tropas ya avanzan sobre Cisjordania (Operación de tropas israelíes en Cisjordania deja 5 palestinos muertos (msn.com). Es una desvergüenza que Estados Unidos (EU) teniendo en sus manos la posibilidad real de solución del conflicto en Gaza, la erección de un Estado palestino con plenos derechos en el concierto de las naciones, lo boicoteé (EEUU impide que la ONU reconozca un Estado palestino mediante su adhesión (msn.com), aunque tal acción tampoco deba extrañar a nadie recordando que hace poco tiempo <<El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó la facultad de autoridad de emergencia para permitir la venta de 14 mil proyectiles para tanques de guerra a Israel sin que se pusiera a revisión del Congreso, informó el Pentágono en un comunicado>>. (La Jornada, 10/12/2023, p. 16).

Inhumana la guerra, los inhumanos son sus promotores que no tienen límites de ninguna naturaleza: <<El informe resaltó la crisis humanitaria en Gaza después de más de 10 semanas de bombardeos y combates incesantes. El hambre de la población ha eclipsado incluso las cuasihambrunas de Afganistán y Yemen en los últimos años, según las cifras del informe. La guerra también ha provocado el colapso del sistema de salud de Gaza. Apenas nueve de sus 36 instalaciones aún funcionan parcialmente y todas están en el sur, según la Organización Mundial de la Salud>>. (Sin posibilidad de tregua, Gaza muere de hambre (msn.com). <<El viernes, las fuerzas israelíes señalaron que estaban ampliando su ofensiva terrestre con una nueva incursión en el centro de Gaza, mientras se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote una resolución para aumentar la ayuda humanitaria con el fin de evitar la amenaza de hambruna>>. (Israel amplía el asalto a Gaza antes de la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU (msn.com). <<El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió una guerra santa de aniquilación contra el pueblo palestino en la bombardeada franja de Gaza>>. (La Jornada: Netanyahu llama a aniquilar a hombres, mujeres y lactantes).

El colmo de la perversidad imaginable está en el hecho de que <<El ejército estadounidense ha comenzado a construir un muelle marítimo que permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, según informó el Pentágono el viernes, una medida que ya se esperaba y que estará operativa a principios de mayo. En marzo, el presidente Joe Biden anunció que el ejército construiría un puerto temporal en la costa mediterránea de Gaza para que pudieran recibir ayuda humanitaria por mar. La construcción forma parte de un esfuerzo por evitar la hambruna en el enclave palestino cinco meses después de iniciada la campaña militar de Israel contra Hamás, que ha devastado la Franja de Gaza y sumido a sus 2.3 millones de habitantes en una catástrofe humanitaria>>. (Ejército estadounidense inicia la construcción de un muelle frente a Gaza (msn.com). La construcción de este muelle, visto desde otra perspectiva, sugiere una táctica militar de cerco completo no sólo contra Hamas, sino contra la población de Gaza.

En medio de la irracionalidad de esta guerra, un vigoroso movimiento estudiantil universitario ha salido a denunciarla, rechazándola, oponiéndose a ella levantando una exigencia de alcances político económicos hasta ahora nada explicados: <<Los universitarios exigen que sus centros educativos corten lazos financieros con Israel y retiren sus inversiones de compañías implicadas en el conflicto bélico que comenzó el pasado 7 de octubre, el cual ha dejado más de 34 mil palestinos muertos>>. Que universitarios de países como México, Cuba, Argentina, Francia, o Australia, salgan a protestar contra esa guerra parece algo normal. Pero que el movimiento estudiantil más poderoso contra la guerra en Gaza surja precisamente en territorio de EU, es inusitado. Sorprende, incluso, que los universitarios de las instituciones de mayor prestigio académico en ese país -Harvard, MIT, Yale, Columbia, Berkeley- apoyados ahora por los estudiantes de las universidades de Oxford y Cambridge, en el Reino Unido, sean los que nutran con sus protestas el rechazo al genocidio de los palestinos. Cuando las protestas universitarias crecen a lo largo y ancho de Estados Unidos, rechazando la complicidad de su gobierno en esa guerra; cuando la represión policial contra los estudiantes se intensifica, el presidente estadunidense ha tenido una deplorable ocurrencia <<El presidente Biden afirmó que apoya la libertad de expresión, el debate y la no discriminación en los campus, pero aclaró que rechaza esas manifestaciones cuando hay discurso de odio o violencia>>. (La Jornada: Alarma en EU por represión a protestas universitarias). ¡¡El proveedor de armas para el genocidio sacando a relucir autoridad moral para condenar las manifestaciones de los universitarios “cuando hay discurso de odio o violencia”!! Obviamente, el ex presidente Trump no pudo contener la enorme alegría, y satisfacción, que le causó la represión estudiantil a manos de la policía (Redada policial contra manifestantes universitarios fue “hermosa de ver”: Trump (msn.com).

Congruente con su política de guerra, el gobierno de EU reprime a los estudiantes que se manifiestan contra ella. Esta represión tiene tres flancos visibles, por burdos: uno, el oficial, desatado mediante la fuerza policiaca directa contra los estudiantes; dos, el que despliegan las propias instituciones universitarias intentando confrontar estudiantes contra estudiantes; y, tres, el ideológico, propagandizando que se busca “convertir las protestas pacíficas en actitudes perversas antisemitas y anti Israel”.

El primero, se hizo visible cuando <<Los dirigentes universitarios y políticos…han respondido desplegando a las fuerzas policiales e incluso a la Guardia Nacional, que en varios casos ha empleado balas de goma, gas pimienta, fuerza física y hasta el despliegue de francotiradores, a pesar de que las protestas en su gran mayoría han sido no violentas. Más de mil 600 estudiantes y profesores han sido arrestados en 33 universidades, pero a pesar de ello este miércoles las protestas proseguían en más de un centenar>>. <<Las fotos y videos de policías con equipo antimotines sujetando violentamente a estudiantes y a algunos profesores y arrojándolos al piso han intensificado las tensiones en muchas universidades. En la gran mayoría de los casos los estudiantes han guardado su compromiso de resistencia pacífica y señalado que son las autoridades las que han respondido con violencia>>. (La Jornada – EU: la revuelta se amplía a 100 universidades).

El segundo, se puso de manifiesto cuando las directivas institucionales hicieron consentir hechos que posibilitan, o propician, la confrontación violenta entre estudiantes <<Episodios de violencia se registraron entre manifestantes pro palestinos y proisraelíes durante la noche en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). La policía antimotines acudió al lugar aunque no intervino de inmediato>>. (La Jornada – Policía ingresa a la UCLA tras choques entre manifestantes por Gaza). La ola de represión estudiantil hizo cuestionar el sentido mismo de la educación superior: ¿Por qué tenemos estas instituciones de educación superior si no permitimos que los jóvenes expresen su conciencia y protesten? <<Esta violencia contra manifestantes pacíficos en la Universidad de Texas es horrorosa y debe ser condenada en los términos más fuertes por cualquier político y periodista>>. <<El derecho a protestar es integral en nuestra democracia, los estudiantes tienen derecho, de acuerdo con la Primera Enmienda [de la Constitución], a expresar libremente sus opiniones políticas, sin amenazas, sin ser arrestados y sin violencia>> subrayó la Unión Estadunidense de Libertades Civiles de Texas.

Y, el tercero, el ideológico, que atiende a la perspectiva política -con presupuestos de conocimiento preconcebidos- con que se aprecia -y justifica o censura- lo que está ocurriendo en Gaza. Este flanco privilegia la postura política de Israel en tres perspectivas, unidas por el mismo sesgo ideológico, que conllevan una perversión de la historia. Una, del presidente de Israel Isaac Herzog, que acusa a las instituciones académicas estadunidenses <<de estar contaminadas por el odio y el antisemitismo, alimentadas por la arrogancia y la ignorancia e impulsadas por la falta de moral y la desinformación. Vemos con horror cómo se celebran y justifican las atrocidades del 7 de octubre contra Israel…trabajaré por el derecho a vivir con orgullo, en paz y con seguridad como judíos, como israelíes, en cualquier lugar. Juntos venceremos, frente a este aterrador resurgimiento del antisemitismo. No teman. Estén orgullosos. Manténganse fuertes por la libertad. Israel está con ustedes>>. (La Jornada – Acusa presidente israelí a las universidades justificar ataques de Hamas). Dos, de su primer ministro: <<En ese contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció que las turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel, atacan a estudiantes judíos, atacan a profesores judíos. Esto recuerda lo que ocurrió en las universidades alemanas en los años 30. Es inconcebible, informó el diario The Times of Israel>>. (La Jornada: Alarma en EU por represión a protestas universitarias). Tres, la de los rectores de las universidades de Israel: <<La Asociación Israelí de Rectores de Universidades (VERA) emitió el viernes una denuncia de manifestaciones violentas y antisemitismo en los campus estadounidenses. “Nosotros, los rectores de las universidades de investigación de Israel, expresamos nuestra profunda preocupación por el reciente aumento de la violencia grave, el antisemitismo y el sentimiento antiisraelí en numerosas de las principales universidades de Estados Unidos. Estos inquietantes sucesos son a menudo organizados y apoyados por grupos palestinos, incluidos los reconocidos como organizaciones terroristas>>.(Los rectores de universidades israelíes condenan las protestas violentas y antisemitas (msn.com). El enfoque israelí del conflicto en Gaza, da por hecho que quienes condenan el genocidio contra el pueblo palestino, son antisemitas; es decir, una descalificación que los colocaría en posición similar a la del fascismo nazi. Es aquí donde esta postura pervierte la historia. (Antisemitismo: qué es y significado – Enciclopedia Significados). A pesar de ello, este enfoque es el que se reproduce en EU para descalificar la protesta estudiantil y reprimirla: <<En otras universidades públicas y privadas del país, en cambio, han sido desalojados los campamentos alegando que promueven el “antisemitismo”, en operativos que han dejado más de 2 mil 500 estudiantes detenidos. Los manifestantes protestan en contra del apoyo de Estados Unidos a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y exigen a las universidades que corten cualquier relación con instituciones vinculadas a Israel>>. (Universidades de EU celebran graduaciones en medio de tensión por manifestaciones propalestinas (msn.com).

En las relatadas condiciones la lógica que se perfila para comprender la razón de fondo que explica la guerra en la Franja de Gaza, es aquella que advierte los objetivos centrales que persigue el binomio genocida. Para Israel, es una guerra de ocupación territorial con propósitos de anexión y control político sobre el pueblo palestino, lo que explica la necesidad de destruir a la organización política Hamas: <<Israel dice que en Rafah están los batallones que le quedan a Hamas, y que es necesario tomar la ciudad para derrotar a ese grupo. Los grupos de ayuda humanitaria sostienen que un ataque sería catastrófico para los casi 1.4 millones de palestinos que se refugian allí de la campaña israelí en el resto del territorio>>. (La Jornada – Israel toma control del vital cruce fronterizo de Rafah en Gaza). Al apoyar ese propósito, EU para sí, apuesta a conseguir un enclave geopolítico que le sirva como base de operaciones militares, en el Mar Mediterráneo, desde donde pueda continuar proporcionando la ayuda militar y suministro de armamento al gobierno de Ucrania, a menor distancia, en la guerra que sostienen contra Rusia.

El surgimiento del impetuoso movimiento estudiantil universitario en EU, por su rechazo a la guerra, quizá movido más por la empatía y las consideraciones humanitarias hacia los palestinos indefensos, tal vez sin proponérselo, atenta contra esos objetivos perseguidos por los gobiernos de Israel y EU, tornándose no sólo incómodo sino susceptible a la represión violenta y al acallamiento de sus demandas de paz. El reciente cierre y confiscación de bienes, ordenado por el gobierno de Netanyahu, sobre la televisora Al Jazeera así lo indica. Con la idea cierta de que “el silencio es complicidad”, los universitarios de EU están manifestando su decidido repudio, a la guerra de Israel contra los palestinos y la complicidad del gobierno estadunidense, haciendo resonar el clamor de que se detenga esa barbarie. La justeza del reclamo está haciendo eco en los estudiantes de otros países con lo cual, a pesar de la represión autoritaria, los jóvenes se han convertido en el referente moral y guía de la actitud que el mundo debe asumir ante los crímenes contra la humanidad. Por un mundo sin guerra: ¡Estudiantes de todos los países, uníos!

Heroica Puebla de Zaragoza, a 07 de mayo de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

