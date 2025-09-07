Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasInternacional

Destruidas, 90 por ciento de construcciones en Franja de Gaza

Destruidas, 90 por ciento de construcciones en Franja de Gaza
La Jornada

Gaza. El 90 por ciento de las construcciones de la Franja de Gaza están destruidas tras 701 días de agresión por parte de Israel, con pérdidas estimadas en 68 mil millones de dólares, denunciaron autoridades palestinas, quienes también informaron que las fuerzas de Tel Aviv controlan más del 80 por ciento del territorio.

El ejército israelí destruyó un segundo gran edificio de viviendas en la ciudad de Gaza, luego de conminar a los habitantes a evacuar y trasladarse a la “zona humanitaria” designada en Jan Yunis (sur), como parte del recrudecimiento de su ofensiva militar.

“A partir de ahora, y con el fin de facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria”, anunció en redes sociales el vocero del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee.

En un comunicado, Israel proporcionó un mapa que muestra la zona de Jan Yunis que abarca el área humanitaria, incluyendo la manzana donde se encuentra el hospital Nasser.

La declaración de esta “zona humanitaria” fue realizada de forma unilateral por las autoridades israelíes, sin participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni de la comunidad humanitaria, según Olga Cherevko, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que el ataque al edificio multifamiliar se debió a que “los terroristas de Hamas instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de las tropas de las FDI en la zona”.

Al menos 68 palestinos fueron asesinados por Tel Aviv en las últimas 24 horas, sumando un total de 64 mil 368 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. Además, el número de fallecidos por inanición ascendió a 382, según el ministerio de Salud del enclave costero.

En este contexto, Sara, una madre gazatí, relató la dificultad adicional que enfrentan las personas sordas para sobrevivir en medio de la guerra. Cada bomba israelí que cae sobre Gaza le recuerda a Hussein, su hijo sordo y mudo.

“Sentí un dolor inmenso al enterrar a mi hijo, y no quiero volver a vivirlo con mis otros tres hijos. Todos son sordos y corren peligro en una guerra donde no hay ningún lugar seguro donde refugiarse.”

Hussein salió de su tienda con una olla para traer comida. Fue asesinado cuando los soldados israelíes abrieron fuego contra la multitud hambrienta que esperaba ayuda; no pudo darse cuenta del peligro y murió en la línea de fuego.

Por otra parte, en medio de la hambruna declarada en el enclave, más de 7 mil niños menores de cinco años fueron incorporados a programas de recuperación por desnutrición aguda en clínicas administradas por el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Gaza.

“La historia es la misma: un plato al día de la cocina comunitaria, casi siempre lentejas o arroz, compartido en familia, con los padres saltándose la comida para que los niños puedan comer”, declaró a The Guardian, Tess Ingram, portavoz de Unicef.

Te puede interesar: Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’.

Temas

Más noticias

Internacional

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribe Trump en Truth Social

La Jornada -
Washington / Chicago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen provocadora en su red social, burlándose de las deportaciones...
Internacional

Segundo sobrevuelo de avión de combate venezolano cerca de buque de EU en el Caribe: Pentágono

La Jornada -
Caribe. Por segunda vez en dos días, Venezuela voló aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

ONU declara hambruna en Gaza

La Jornada -
Jerusalén. La ONU declaró este viernes la hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encuentran en una...

Israel ha destruido 85% de la infraestructura civil en Gaza

La Jornada -
El Cairo.- Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza destruyeron el 85 por ciento de la infraestructura civil, declaró a Sputnik el...

Ministro israelí cita a Hitler para justificar el genocidio en Gaza

La Jornada -
Jerusalén. Al menos 89 palestinos fueron abatidos ayer y 435 resultaron heridos por fuego de tropas israelíes en Gaza, mientras el ministro israelí de...

Más noticias

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribe Trump en Truth Social

La Jornada -
Washington / Chicago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen provocadora en su red social, burlándose de las deportaciones...

Segundo sobrevuelo de avión de combate venezolano cerca de buque de EU en el Caribe: Pentágono

La Jornada -
Caribe. Por segunda vez en dos días, Venezuela voló aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis,...

México superó con firmeza presiones arancelarias de EU, afirma Sheinbaum en gira por NL

La Jornada -
Monterrey, NL. En su visita y como parte de la gira de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025