Gaspar y Cotoñeto, sin posibilidad de competir por la dirigencia de Morena, según convocatoria

La convocatoria para la selección de presidente estatal de Morena solo contempla la participación de consejeros estatales como aspirantes, por lo que estarían descartados de la contienda interna el diputado Pável Gaspar Ruiz y el exlegislador Erick Cotoñeto Carmona.

Las reglas actuales del proceso las aclaró el presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas Mendoza, quien precisó que las condiciones podrían cambiar por decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

En entrevista, dejó entrever que es posible que la convocatoria se abra a perfiles que no forman parte del Consejo Estatal, pero hoy en día –aclaró– no es posible.

La semana pasada se difundió de manera extraoficial la versión de que Pável Gaspar llegaría a la dirigencia de Morena en Puebla, con el respaldo del gobernador electo Alejandro Armenta Mier.

El lunes anterior, Eric Cotoñeto negó que el partido hubiera tomado una decisión sobre quién asumirá la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

“Es importante esperar la convocatoria, ya que no se sabe a ciencia cierta si el proceso será abierto o cerrado. No pueden echar campanas al vuelo todavía si no saben cómo viene la convocatoria”, comentó.