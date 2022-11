Gasolineros aplauden que TotalEnergies salga de México porque sus contratos eran abusivos

TotaEnergies tenía contratos muy abusivos, por lo que su retiro de México es liberador para los empresarios locales que habían apostado por usar el nombre de esa firma en las estaciones de servicio, indicó Luz María Jiménez Almazán, presidente de la Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT).

En entrevista con La Jornada de Oriente, la dirigente mencionó que los mismos eran a 10 años y la trasnacional amenazaba con demandar cuando dueños de las estaciones quería deshacerlos.

La empresa amagaba, a pesar de que se le demostraba que su marca no era rentable, puesto que no ayudó a incrementar las ventas, los cobros que hacía eran excesivos y no cumplió con suministrar el combustible, ya que se le seguía comprando a Pemex, añadió la dirigente.

Explicó vía telefónica que había varios tipos de modelo de trabajo con la firma francesa, uno era que la misma trasnacional rentaba a mexicanos las gasolineras y las administraba.

Pero la mayoría eran de abanderamiento, es decir que los gasolineros locales solo rentaban la imagen de TotalEnergies y por ese mero hecho, la compañía quería tener hasta el 50 por ciento de las ganancias.

“Todas estas marcas, aunque tenían una marca extranjera, la empresa es mexicana, 100 por ciento inversión nacional, nada más la rentaban y no crean que lo pagaba la empresa, les decía: yo te pongo mi imagen, yo te pinto la gasolinera, le doy una mano de gato y te lo cobro, me lo vas a pagar con los 10 años del contrato que tenemos. Por eso, cuando antes de los 10 años se querían salir (los empresarios mexicanos) los querían demandar para que les pagaran no solo los daños y todo lo que iban a ganar en esos 10 años… sino también los 5 pesos que invirtieron en imagen y pintura… En algunos casos ha sido liberador”, refirió.