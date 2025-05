Gasolineras se quedan por horas sin servicio; Pemex ofrece resolver el problema

Carlos León Martín, presidente en Puebla de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), confirmó que hay estaciones de servicio que durante horas se han quedado sin combustible, debido a que desde la semana pasada Pemex ha tenido complicaciones con el reparto por renovación de pipas y mantenimiento en la refinería de Minatitlán. No obstante, estimó que a más tardar el domingo próximo quedará regularizado el servicio.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el dirigente pidió a la población no realizar compras de pánico, toda vez que el problema ha sido la distribución, no la disponibilidad de combustible.

Explicó que esta situación fue causada porque se realizó mantenimiento a la refinería de Minatitlán, desde la cual se abastece a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Veracruz y de esta, a la de Puebla; se tenía previsto que ayer retomara operaciones.

El otro factor que influyó fueron las pipas, ya que la paraestatal al parecer las está renovando y por tanto, no tiene suficientes vehículos para realizar el reparto.

“Sí hay estaciones que se han quedado sin producto, pero por los atrasos, eso en lo general no significa que no haya producto. Si una se llegará a quedar sin algún producto, sin problema el consumidor se puede surtir en otras, por eso es importante que todos los usuarios mantengan la calma y no hagan compras de pánico porque al hacerlo sí puede haber una variación, de acuerdo al consumo que usualmente hacen y ahí es donde sí pueden agrandar el problema”.