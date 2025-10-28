Tras años de temor vecinal, Gasera Tlacotepec acepta salir de la colonia México

Tehuacán. Tras una lucha vecinal que se extendió por más de tres años, finalmente los habitantes de la colonia México lograron que la empresa Gas Tlacotepec se comprometiera a reubicar el espacio que utiliza como estacionamiento y pensión de sus unidades, el cual, según los colonos, representaba un grave riesgo por el presunto trasiego de combustible que se realiza. El acuerdo se firmó en una reunión donde participaron representantes vecinales, el abogado de la empresa y autoridades municipales de la Dirección de Desarrollo Urbano y de Protección Civil y Bomberos.

La comisión de vecinos explicó, durante el diálogo, que hay temor en toda esa zona por el peligro que ese estacionamiento representa, sobre todo por los recientes hechos a nivel nacional protagonizados por unidades de gas que han dejado tras de sí la pérdida de vidas humanas.

La preocupación central de los colonos radica en la certeza de que, más allá de la versión de la empresa, en ese sitio se realiza el trasiego del gas LP, una actividad de alto riesgo que, por su naturaleza, no debe llevarse a cabo en una zona urbana densamente poblada.

En la mesa de diálogo, el representante legal de la empresa solicitó un año para concretar la reubicación de su estación, argumentando que es un plazo necesario para buscar opciones de terreno y gestionar todos los permisos municipales, estatales y federales requeridos para un cambio de esta magnitud.

A pesar de que el Comité de Gestión de la colonia México consideró que “el tiempo es muy excedido”, finalmente los representantes de colonos aceptaron el término propuesto, logrando solo el compromiso de que en enero próximo la gasera presente un informe de avance, acciones verídicas, y un lugar específico a donde se reubicará, para evitar dilaciones o incumplimientos.

De igual manera, los vecinos consiguieron también que durante el año que aún va a permanecer ese estacionamiento, el área de Protección Civil y Bomberos debe realizar supervisiones constantes a las instalaciones del estacionamiento para confirmar que el sitio no se utiliza para el trasiego del combustible.

Pese a que no lograron el objetivo de la salida inmediata de la empresa de esa zona, los representantes vecinales señalaron que se tuvo un buen acuerdo, ahora solo les queda confiar en que se cumpla ese convenio y que las autoridades municipales supervisen el lugar para disminuir cualquier peligro para los vecinos.