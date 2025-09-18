Trabajadores de Tomza paran por sufrir malos tratos; líder sindical no quiere hablar

Los trabajadores de Gas Tomza realizaron un paro de varias horas argumentando que sufren malos tratos. Sin embargo, el líder sindical se negó a detallar en qué consisten estas anomalías, argumentando que hay una buena relación con la empresa, con la cual ya se llegó a un acuerdo.

La protesta surgió en medio de la atención nacional sobre la gasera y su filial Transportadora Silza, empresa vinculada directamente a la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México. El siniestro, ocurrido el 10 de septiembre, dejó más de una docena de víctimas mortales y 90 personas heridas.

La tragedia, considerada por observadores y especialistas como una “crónica anunciada”, destapó un historial de irregularidades en el sector gasero. Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Silza no había presentado pólizas de seguro para los permisos de transporte de materiales peligrosos, situación negada por el corporativo, pero que evidencia los vacíos y deficiencias en la regulación.

Las autoridades han destacado que existen más de 15 accidentes graves protagonizados por Gas Tomza y sus filiales en poco más de una década, además de multas e investigaciones en México y el extranjero, como en Costa Rica y distintos estados. San Juan Ixhuatepec, Tijuana, Veracruz, Guerrero y Puebla figuran como escenarios de tragedias y clausuras.

En Puebla, los repartidores encabezados por el Sindicato de Diversas Industrias del Estado afiliado a la CTM, levantaron su paro tras exigir respeto al horario laboral, la vigencia del contrato colectivo y condiciones dignas.

“La solución se dio en buenos términos; esperamos resultados y que todo lo que platicamos se respete”, afirmó Víctor Lerin, secretario general sindical. Confirmó que la inconformidad fue por malos tratos del gerente y diferencias internas sobre horarios, sin informar detalles.

De acuerdo con investigaciones periodísticas y legislativas, Gas Tomza acumula más de 100 irregularidades, sanciones administrativas y prohibiciones para importar combustibles. Pese a esos antecedentes, sigue activa y expandiendo sus operaciones, sin que el escrutinio de autoridades locales y federales frene su crecimiento.

Por otro lado, la empresa se ha negado a abandonar San Juan Ixhuatepec en el Estado de México, sitio de la histórica explosión de 1984. Pese a las prohibiciones y escrutinio, Gas Tomza mantiene operaciones y ha continuado expandiéndose en México y Centroamérica, sin mostrar interés público por cerrar instalaciones ni mejorar sustancialmente su infraestructura operativa y de seguridad.

Empleados y comunidades afectadas reiteran que la defensa de los derechos laborales y la seguridad operacional debe prevalecer frente al interés privado. El conflicto laboral y la reciente tragedia han intensificado el llamado a revisión profunda y a sanciones efectivas que frenen las irregularidades en el sector gasero.

La experiencia en Puebla y Ixhuatepec evidencia que la urgencia de cambios estructurales y regulaciones efectivas en la industria del gas es una asignatura pendiente desde hace décadas.

También puedes ver: Puebla ajustará normativa para pipas de gas tras explosión en Iztapalapa