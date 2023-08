García: pobreza, individualismo y lucro electoral atraviesan a pueblos originarios de Puebla

Para el investigador y académico universitario Herón García Martínez, los pueblos originarios que habitan la periferia del municipio de Puebla son atravesados por diversas realidades: viven en condiciones de extrema pobreza y desigualdad, son presas de una libertad y un progreso individual que han roto con la idea de lo comunitario y lo colectivo, y son objeto de lucro electoral pese a que no tienen representación política.

El economista de formación con estudios de posgrado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) señaló que actualmente en la periferia de Puebla, la cual concibe como circular, están asentados 15 pueblos originarios bien definidos. Así, en el sur se pueden ubicar a Azumiatla y Tecola, en las que aún se habla náhuatl; e inspectorías “más amoladas” como Xaxamayo, que carece de agua potable pese a que a veces se extrae agua de un pueblo que se llama San Agustín Ahuehuetla y suben al pueblo por energía solar.

A estas, continuó en una entrevista previa a su participación en el primer foro nacional Cultura y resistencia de los pueblos originarios de México que organizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Regional de Puebla, se suman Tecola, Tetela, Zacachimalpa, Chautla y Totimehuacan.

En la parte norte, identificó García Martínez, está Xonacatepec, Canoa, Tepetitla o La Resurrección, Tlaxihuic o San Aparicio, Xochimehuacan y Caleras; además de San Baltazar Campeche, Romero Vargas y La Libertad, que se fundaron en el siglo XX.

El estudioso continuó que si el municipio de Puebla es habitado aproximadamente por dos millones de personas, alrededor de un millón 600 mil personas viven en esa periferia, y de éstos cerca de un millón de personas viven en pobreza y pobreza extrema mientras que el restante, unos 600 mil, tienen una vivienda decorosa, a veces un automóvil o una camioneta que da un cierto “nivel social”.

Continuó que esa “riqueza” suele ser individual y derivada del trabajo también individual, olvidando el trabajo colectivo y el ideal de comunidad de los pueblos. “Inconscientemente hubo un viraje. No sabemos en qué momento bajó a los pueblos ese sentido de individualismo feroz y libertad individual, términos que vinieron desde Washington”, dijo. De paso, refirió a su investigación doctoral Las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla de Zaragoza Lucro electoral, pobreza y desigualdad económica y política en la periferia municipal a inicios del siglo XXI, donde trabajó el concepto del neoliberalismo, cuyas bases son precisamente son la libertad individual y el progreso individual, ambas políticas económicas del llamado consenso de Washington.

Afortunadamente, completó el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, en los pueblos todavía existe algo que se llama “sistema de mayordomías” que es democrático, pues toma en cuenta a la gente.

Prosiguió que en el pasado había algo que se llamaba comunidades, siendo éstos edificios en donde cada mes había reuniones para definir las mayordomías, los problemas y las necesidades de los pueblos, como ocurría en Totimehuacan, en donde los vecinos se organizaban para limpiar la Taza, una afluente del que brotaba abundante agua, una tarea que era complementada con la participación de quienes donaban comida, y hacían de esa labor una fiesta.

“Hoy se ha perdido eso, el sentido de individualidad impregnó a los pueblos. Hoy día el éxito individual, y no interesa si al otro le va mal, cuando antes era una preocupación” expuso y puso como ejemplo que antes en su pueblo, cuando a una pareja de casados tenía problemas, intervenían entonces sus padres y sus padrinos de bodas para hablar con ellos, cosa que hoy se perdió.

A estas problemáticas, destacó Herón García, se suma otra preocupación vigente: que los pueblos no tienen representación política y no existen reformas a la Ley orgánica municipal para que al menos el 50 por ciento de los pueblos lo tengan. Dicha faltante es contraria sobre todo cuando, en tiempo electoral, la mayoría de los votos que salen de los pueblos originarios le dan el gane al que llega a la presidencia municipal. “Es algo que siempre he planteado: ¿quién defiende a los pueblos?, teniendo como respuesta un nadie, porque no hay quien reconozca que son poblaciones pobres que necesitan servicios básicos”.

Precisamente, dijo el investigador, la falta de agua potable y la inseguridad son los dos principales problemas que atraviesan a estas poblaciones; siendo la inseguridad un factor en franco crecimiento derivado de la falta de oportunidades y trabajo. “Es uno de los grandes retos y una oportunidad en la próxima elección: que los pueblos pongan representantes en el Cabildo municipal, una de las exigencias que he trabajado. También como una propuesta propia, concluyó que hace falta la existencia de una secretaría de pueblos originarios que tenga un rubro que se pueda distribuir de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada pueblo.