Ganan estudiantes de Computación de la BUAP en el Hackathon 2025

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) obtuvieron los dos primeros lugares del Hackathon 2025, un concurso nacional de innovación tecnológica enfocado en soluciones de industria 4.0 e internet de las cosas, en el que participaron 17 equipos de instituciones públicas y privadas de diversos estados del país.

Los jóvenes ganadores, todos del séptimo semestre de las licenciaturas en Ciencias de la Computación e Ingeniería en Ciencias de la Computación, destacaron con proyectos enfocados a servicios municipales inteligentes, como alumbrado público y mantenimiento urbano.

El primer lugar fue para Dayra Díaz Serrano, Leonardo Álvarez González y Carlo Santos Cabrera, quienes desarrollaron el sistema Tlanex (que significa luminiscencia en náhuatl), una propuesta que integra sensores y placas tecnológicas de última generación para optimizar el alumbrado público automatizado, reduciendo consumo y fallas mediante el análisis de datos en tiempo real.

El segundo lugar lo obtuvieron Mayra Celeste Pérez Hernández, René Ferdinand Pérez Velázquez y Jorge Eduardo Martínez Vicente, creadores de un prototipo de bacheo inteligente, capaz de registrar coordenadas de intervención, verificar su ejecución mediante sensores conectados a la nube y alertar a los ciudadanos por medio de WhatsApp y Google Maps para evitar el paso por zonas en reparación.

El profesor y asesor de ambos equipos, Luis Enrique Morales Aguilar, destacó que los proyectos combinaron software y hardware con soluciones innovadoras, reflejando la formación sólida y la capacidad competitiva de los estudiantes de la BUAP. “Son alumnos brillantes con bases técnicas que les permiten medirse con las mejores universidades del país”, señaló.

El Hackathon 2025, organizado por la BUAP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla y la empresa Microside Technology, se realizó el pasado 27 de octubre en el Complejo Cultural Universitario. Los ganadores fueron reconocidos por su creatividad, dominio técnico y compromiso con el desarrollo tecnológico aplicado al servicio público.

