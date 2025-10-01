Miércoles, octubre 1, 2025
Ganaderos exigen revisión sanitaria en 7 tianguis para evitar propagación de gusano barrenador

Unión Ganadera pide verificaciones en mercados de ganado, como los de Tlacotepec, Tepeaca y de Texmelucan

La llegada del gusano barrenador a Puebla preocupa al sector ganadero, que pide mayor vigilancia en tianguis y rutas de ingreso para contener el avance del parásito y proteger la producción.
Veterinarios realizan revisiones a ganado en mercados de Puebla para detectar casos de gusano barrenador.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La presencia del gusano barrenador en Puebla ha generado inquietud entre sectores ganaderos de la entidad, que reclaman mayor atención y vigilancia en los tianguis de ganado, como los de Tlacotepec, Tepeaca, Atlixco, Cuatro Caminos (Calpan), Piaxtla, San Martín Texmelucan e Izúcar de Matamoros, principales puntos de intercambio de animales provenientes de estados como Guerrero, Morelos y Oaxaca.

José Ángel Minutti Lavazzi, presidente de la Unión Ganadera Regional del Centro del Estado de Puebla, señaló en entrevista con La Jornada de Oriente que la preocupación central se enfoca en los controles sanitarios al interior de esos mercados y en los puntos de tránsito del ganado, donde la supervisión debe ser estricta para evitar el ingreso de animales heridos o ya infectados.

En los tianguis ganaderos y rastros municipales la revisión de animales lesionados, dijo, debe ser constante, ya que representan el principal riesgo de contagio.

Puedes consultar: Gusano barrenador con presencia en tres municipios de Puebla

La trazabilidad se debe reforzar con el uso de aretes Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), que permita seguir el origen y destino de cada ejemplar, así como verificar los tratamientos sanitarios previos a su ingreso a Puebla.

Para el dirigente, el reciente brote de gusano barrenador en Puebla no responde a una falta de vigilancia local, sino a la naturaleza misma del insecto y la dispersión por animales lesionados: “La mosca avanza 300 kilómetros diarios, ¿cómo paras la mosca? Desde Guatemala vino viajando”.

Te recomendamos: Refuerza gobierno de Puebla cerco zoosanitario ante riesgo de gusano barrenador

Minutti Lavazzi insistió en la responsabilidad compartida entre ganaderos y autoridades para evitar la propagación del parásito: “Sí se están cerrando las fronteras en el tema de animales, pero insisto, en el tema de que vuela la mosca, ahí no se puede hacer nada”.

El sector ganadero alerta esta situación sanitaria podría tener impacto para el consumidor final, ya que se prevé que la carne de res siga en aumento aceleradamente.

Detalló que ejemplares que antes costaban 60 pesos por kilo en pie ahora pueden alcanzar hasta 80 pesos, consecuencia directa de la restricción en el flujo de animales y el alza en los costos de concentrado.

El gobierno del estado de Puebla activó la noche del lunes un cerco zoosanitario, dirigido a resguardar la sanidad animal en localidades ganaderas. La acción se concentra principalmente en municipios de la Sierra Negra y en la zona perifocal de Molcaxac, donde se desplegaron 12 brigadas especializadas en atención agropecuaria.

Estas últimas cuentan con insumos y equipo especializado para garantizar la atención adecuada. Entre el material que suministran se encuentran medicamentos específicos, como polvo larvicida cicatrizante e ivermectina al 1 por ciento.

La estrategia responde a la necesidad de prevenir y controlar amenazas que pudieran afectar la salud del hato ganadero. Para ello, participan diversos organismos, como el Instituto Interamericano para la Agricultura, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, y el Comité de Fomento y Salud Animal del estado.

Leer más: Gobierno federal declara a Puebla zona buffer ante amenaza del gusano barrenador

