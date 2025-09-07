Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasPolítica

Gana Manuel Herrera la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla con casi dos votos a uno frente a Leal

El exregidor obtuvo mil 71 votos, contra 660 de Guadalupe Leal y cuatro de Arnulfo Carvajal

Efraín Núñez

Con el 100 por ciento de las casillas computadas, Manuel Herrera Rojas ganó la elección para convertirse en dirigente del PAN en la ciudad de Puebla.

El exregidor de la ciudad de Puebla obtuvo mil 71 votos contra 660 de su más cercana contendiente, Guadalupe Leal Rodríguez, mientras que Arnulfo Carvajal Salcedo registró cuatro sufragios.

Al concluir el cómputo de las casillas colocadas este domingo en el Salón Country de San Manuel el propio Manuel Herrera festejó los resultados con su planilla y simpatizantes que le gritaban “Manolo presidente”.

Al conocerse el resultado, el equipo de Leal Rodríguez le brindó una porra; sin embargo, la candidata no emitió una postura.

Puedes leer: Carlos Montiel y Manuel Herrera solicitan licencia al cabildo; buscarán candidaturas a diputaciones locales

Temas

Más noticias

Nacional

Anuncia presidenta próximo inicio de obras del tren México-Saltillo-Nuevo Laredo

La Jornada -
Martín Sánchez Treviño, corresponsal Ciudad Victoria, Tamps. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sobrevoló la presa Vicente Guerrero...
Nacional

Exsecretario de Marina pidió investigación directa por complicidad de huachicol y “problemas” en la institución: FGR

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que fue el entonces secretario de Marina, almirante Rafael...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Transcurre asamblea para elegir dirigente municipal del PAN con menos del 40% de participación

Efraín Núñez -
Con una participación menor al 40 por ciento del padrón del PAN en la ciudad transcurre la asamblea municipal del PAN para elegir dirigente...

El respaldo que dé el exalacalde Eduardo Rivera definirá al ganador de la elección del PAN: Castro

Efraín Núñez -
El apoyo del grupo del exalcalde Eduardo Rivera Pérez será determinante para definir al ganador de la elección de dirigente municipal del PAN que...

Leal suma respaldo de exdiputado; Herrera presenta decálogo a días de elegir dirigente del PAN en Puebla

Efraín Núñez -
A escasos días de la contienda interna, Guadalupe Leal Rodríguez y Manuel Herrera Rojas intensifican sus acciones proselitistas para dirigir el Comité Directivo Municipal...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025