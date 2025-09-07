Gana Manuel Herrera la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla con casi dos votos a uno frente a Leal

Con el 100 por ciento de las casillas computadas, Manuel Herrera Rojas ganó la elección para convertirse en dirigente del PAN en la ciudad de Puebla.

El exregidor de la ciudad de Puebla obtuvo mil 71 votos contra 660 de su más cercana contendiente, Guadalupe Leal Rodríguez, mientras que Arnulfo Carvajal Salcedo registró cuatro sufragios.

Al concluir el cómputo de las casillas colocadas este domingo en el Salón Country de San Manuel el propio Manuel Herrera festejó los resultados con su planilla y simpatizantes que le gritaban “Manolo presidente”.

Al conocerse el resultado, el equipo de Leal Rodríguez le brindó una porra; sin embargo, la candidata no emitió una postura.

