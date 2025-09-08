Gana Manuel Herrera la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla con casi dos votos a uno frente a Leal

Con 100 por ciento de las casillas computadas, Manuel Herrera Rojas ganó la elección para convertirse en dirigente del PAN en la ciudad de Puebla. El exregidor de la ciudad de Puebla obtuvo mil 71 votos contra 662 de su más cercana contendiente, Guadalupe Leal Rodríguez, mientras que Arnulfo Carvajal Salcedo registró 34 sufragios.

Al concluir el cómputo de las casillas colocadas este domingo en el Salón Country de San Manuel, el propio Manuel Herrera festejó los resultados con su planilla y simpatizantes que vitoreaban “Manolo presidente”.

Aunque al principio con gran afluencia, la elección del PAN de este domingo transcurrió con una baja participación que no superó el 40 por ciento del padrón.

Desde temprana hora fue evidente la participación de liderazgos como el exsenador Humberto Aguilar Coronado, y los exdiputados Pablo Rodríguez Regordosa y Mónica Rodríguez Della Vecchia, todos aliados de quién al final de la jornada se convertiría en el candidato ganador.

El resto de la militancia llegaba en masa a bordo de rutas del transporte público, otros más en sus vehículos particulares y se formaban en una larga fila que daba la vuelta al inmueble.

Aún así la escena no se acercaba, ni por mucho, a las asambleas del PAN durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, cuando en ese mismo inmueble la operación política congregaba a miles de asistentes a las asambleas blanquiazules.

Los panistas reparaban en esas diferencias, cuando se les pedía a los asambleístas abstenerse de hacer campaña por los candidatos próximos a llegar a la puerta principal.

Manuel Herrera llegó acompañado de un grupo de jóvenes, uno de los cuáles asemejaba con un chiflido el sonido de un cohete. Atrás del candidato arribó una banda de música con jóvenes integrantes vestidos con uniformes de gala azules, los cuales entonaron el himno de Acción Nacional.

Guadalupe Leal arribó junto a una batucada, pero sin la ex candidata a la gubernatura, Ana Teresa Aranda, su principal aliada, quien en su cuenta de Twitter se disculpó por no acompañarla a consecuencia de una cirugía a la que tuvo que someterse este fin de semana.

La candidata hasta ese momento aún se mostraba confiada en ganar los comicios, “pese a las campañas sucias en su contra”.

Al interior del recinto se escuchaban porras a favor de los dos punteros, aunque tenían más eco las que estaban dirigidas a Herrera Rojas.

En primera fila Jorge Aguilar Chedraui y otros candidatos consejeros nacionales ocupaban sus asientos, mientras que el exalcalde Eduardo Rivera Pérez tenía una presencia más sigilosa en la parte central del salón con la mayoría de sus allegados que terminaron respaldando a Guadalupe Leal, aunque no le alcanzó la votación.

En medio de gritos y chiflidos de sus simpatizantes y previo al inicio de la votación, Manuel Herrera Rojas afirmó que este es el inicio de la carrera del PAN por recuperar la presidencia municipal de Puebla en 2027.

“Que le quede claro a Morena. Hoy inicia la carrera por recuperar Puebla para sacar a Morena de la alcaldía. Los gobiernos del PAN han sido los mejores de Puebla”.

Sostuvo que su dirigencia enarbolará los valores de Acción Nacional de la “defensa de la vida y la familia”, así como la libertad en todos los sentidos.

Expuso que nació en una familia de panistas y es militante de Acción Nacional desde hace 20 años, por lo que su corazón late azul.

“Entré en Acción Nacional hace más de 20 años. Como decía Carlos Castillo Peraza, yo soy panista del engrudo y la barda. Hemos recorrido las calles, los barrios, las inspectorías y las juntas auxiliares. Que viva Acción Nacional”.

Guadalupe Leal impugnará resultados de la elección

Guadalupe Leal, por su parte, anunció que presentará una impugnación ante las instancias de su partido y de ser necesario ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la existencia de supuestas irregularidades como carrusel, credenciales falsas y presencia de familiares de los integrantes de Manuel Herrera organizando comicios.

Al conocerse los resultados del escrutinio, su equipo le lanzó porras y declaró ante la prensa que el “PAN no se acaba en una elección”.

Durante su discurso previo a la elección, afirmó que los mejores gobiernos del PAN han sido los de Gabriel Hinojosa, Luis Paredes Moctezuma y Eduardo Rivera Pérez, por lo que prometió que en caso de ganar recuperará la presidencia municipal de Puebla.

“Fuera Morena”, le gritaban los simpatizantes de Manuel Herrera, al conocerse que algunos de sus familiares trabajan en el gobierno estatal.

La candidata ofreció una dirigencia más cercana a la militancia, al tiempo de afirmar que se acabarán las “cuotas” y “cuates”.

Arnulfo Carvajal, el tercer aspirante a la dirigencia, subrayó que el PAN se encuentra en terapia intensiva y que es tiempo de darle oportunidad a nuevos cuadros para la dirigencia municipal.

Votó menos del 40% del padrón

Según registros del Comité Directivo estatal del PAN, se registraron un total de mil 693 militantes de un universo de 4 mil 604, es decir, 36.77 por ciento del padrón.

Eligen consejeros estatales y federales

Antes de la elección de dirigente municipal fueron electas las propuestas de consejeros estatales y nacionales. La lista de los últimos la conforman Guadalupe Arrubarrena García, Carolina Beauregard Martínez, Jorge Aguilar Chedraui y Fernando Sarur Hernández.

Las propuestas al consejo estatal son Amparo Acuña Figueroa, Blanca Jiménez Castillo, Lizeth Thomé Andrade, Miguelina Vargas Jarquín, Carmen Blanco Navarro, Carolina Beauregard Martínez, Concepción Limón Muñoz, Guadalupe Arrubarrena García, Carolina Morales García, María Fernanda Huerta López, Guadalupe Leal Rodríguez y Dolores Cervantes Moctezuma.

También se eligió a Jonathan Soriano Jaime, Carlos Blanco Navarro, Hugo López Cosca, Carlos Pando Mejía, Alejandro Lázaro García, Hugo Martínez López, Enrique Guevara Montiel, Oswaldo Jiménez López, Fernando Sarur Hernández, Oscar Pérez Córdova, Miguel Méndez Gutiérrez y el exedil Adán Domínguez Sánchez.

