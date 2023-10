Galope de voces

Todavía vive en su voz

el contento y el asombro.

En la mía, la desgarradura

y el lento cuidado para eludir

el equívoco. Tiembla.

Ella, mas que decir

contesta breve, no explica.

Yo describo en extenso

más allá de sus preguntas,

no quiero callar. Me desboco.

Las voces son corceles

con gustos y paisajes diferentes.

Aquella trota, apenas cabecea

para que la brisa la refresque,

mastica la rienda y levanta las orejas.

Esta es relincho, uno tras otro,

un clamor porque la domen,

habla al oído cansado

de escucharse sola.

Ya cruzan sus veredas a galope.

Ricardo Landa, octubre de 2023.

(Encuentro por Karen Bezuidenhout)