Gallo Molina: las tribulaciones del joven Lucas

Pronto se descubrió la coincidencia.

Cuatro de los músicos más destacados de los años del cambio planetario, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, morirían arrebatadamente a una corta edad.

Justo a los veintisiete, coincidiremos todos que para entonces nos falta mucho por vivir, y producto de los excesos en el consumo de alcohol y drogas, otr a s de las constantes de aquellos momentos.

(Club de los 27, se les llegó a llamar, para después sumárseles los decesos de Kurt Cobain y Amy Winehouse, a quienes no podremos regatearles sus talentos artísticos).

Coincidencia macabra , escribe Gallo Molina (Mérida, 1991) en Mientras viva en la tierra , la obra con la que obtuvo el Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2023, que sirve como punto de arranque para contarnos la historia del joven Lucas .

Lo anunciaremos desde ese momento. Lucas transita por sus 27 atravesado por cierto sentimiento de soledad, antes identificado en los grandes músicos.

Especie de disyuntiva que lo atormenta, pues, “si mueres a los 27, cuando no eres ni adolescente ni adulto sino una persona joven con una piel envidiable, un símbolo sexual, un genio o una genio de la música, entonces tu obituario se hace leyenda porque no te veremos con arrugas, problemas de espalda o falta de inspiración”.

“Y a mí ya no me pasó. Y qué bueno”, sostiene Lucas, a la vez el responsable de desplegar esta historia que, de bien escrita, evoca simetrías de la gran literatura juvenil mexicana surgida por los mismos años que los músicos desengañados.

¿ Qué experiencias de vida (de muerte) nos puede compartir una persona de veintisiete años, podríamos preguntar ?

Tal vez sean la soledad, que desde su condición bien que identifica en aquellos siete el personaje central de Mientras vive en la tierra (fraseo adjudicado a Janis ) , y una pasión, la de escribir.

“Ya no solo escuchaba los discos, también apuntaba en cuadernos mis letras favoritas, las interpretaba y luego escribía mis percepciones, sintiéndome un periodista de la Rolling Stone cuya voz importaba muchísimo, alguien relevante (esto propiciado, en parte, por la película Casi famosos )”.

Añade la narración:

“Fue una tormenta perfecta de gustos que terminó por encaminar mis aspiraciones futuras: escribir para Ídolos , ¿y luego?, escribir un artículo que provocara millones de entradas al sitio web y la venta de millones de ejemplares, ¿y luego?, ganar un premio de periodismo, ¿y luego?, aparecer en la Wikipedia…”.

Las tribulaciones del joven Lucas se irán acumulando en Mientras viva en la tierra . La muerte de su ídolo deportivo.

La separación de sus padres.

Los esfuerzos por “sobrevivir al fin del mundo” , aún desde una situación de clase privilegiada.

Hasta llegar al encuentro con la terapia psicológica, que, “destapó una cloaca de sentimientos, quejas y remordimientos que tenía reprimidos y que, si bien, sonaron exagerados y no eran exactos, sí permitió el poder decirlos en voz alta, sin juzgarlos”.

De vuelta al Club de los 27, la nueva novela a nos dirá:

“Yo me cuestiono ahora si los miembros del Club, en algún momento de sus 27 años, reflexionaron sobre estas cosas; si a Kurt Cobain le pasó por la mente que, a pesar de su infancia y adolescencia de mierda, se encuentra, merecía ser tan feliz como cualquier otro joven que no le sentido a la vida; o si Jim Morrison habrá pensado sobre si la manera en que parecía disfrutar la vida en realidad no lo estaba vaciando. Porque, al final, la heroína o las pastillas no fueron el problema, sino la falta de conciencia sobre ellos mismos y el futuro que merecían…”.

Gallo Molina es también redactor y guionista. Estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha escrito para programas de comedia de HBO y NBC, además de colaborar como analista de Paramount. El jurado que premió Mientras viva en la tierra estuvo conformado por Ana Clavel, Laura Baeza y Abril Gamboa.