Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasDeportes

Gaby “La Bonita” Sánchez termina con polémico empate

Gaby
Leopoldo Aguilar

Con un final completamente ilógico, la boxeadora Gabriela “La Bonita” Sánchez terminó su pelea con un polémico empate frente a la argentina Tamara De Marco, dejando vacante el cetro mundial del CMB.

Después de un primer round donde el entusiasmo le ganó a Gaby Sánchez, la poblana sufrió una caída tras recibir un golpe en la barbilla, lo que le hizo perder el equilibrio y se le marcó como caída oficial.

En el segundo round, salió más concentrada y logró conectar en varias ocasiones a la argentina, incluyendo un volado de derecha que le cortó la ceja y dejó en malas condiciones a la sudamericana.

Debido al corte, la doctora de ring determinó que la pelea no podía continuar, lo que dio paso al desastre de la Comisión.

Al tratarse de un golpe, el triunfo debió ser para Gaby Sánchez, pero uno de los comisionados alegó que el corte fue por cabezazo, y sin argumentos sólidos, se marcó un empate técnico, generando indignación entre la afición y el equipo de la boxeadora mexicana.

También puedes leer: Pumas califica al play-in por triunfo en Puebla.

Temas

Más noticias

Nacional

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...
Nacional

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

La Jornada -
Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gaby “La Bonita” Sánchez, lista para la defensa de su título

Leopoldo Aguilar -
Vamos a demostrar que Puebla es tierra de campeonas y campeones, aseguró la boxeadora poblana y titular de la Secretaría de Deporte y Juventud,...

Presentan Carrera por las Mujeres y la Igualdad 

Leopoldo Aguilar -
Se realizará el próximo 1 de marzo a partir de las 19 horas

Gaby Sánchez defenderá su título mundial en Puebla

Leopoldo Aguilar -
Valeria Pérez será la rival por el campeonato de la división de peso mosca

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025