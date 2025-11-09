Gaby “La Bonita” Sánchez termina con polémico empate

Con un final completamente ilógico, la boxeadora Gabriela “La Bonita” Sánchez terminó su pelea con un polémico empate frente a la argentina Tamara De Marco, dejando vacante el cetro mundial del CMB.

Después de un primer round donde el entusiasmo le ganó a Gaby Sánchez, la poblana sufrió una caída tras recibir un golpe en la barbilla, lo que le hizo perder el equilibrio y se le marcó como caída oficial.

En el segundo round, salió más concentrada y logró conectar en varias ocasiones a la argentina, incluyendo un volado de derecha que le cortó la ceja y dejó en malas condiciones a la sudamericana.

Debido al corte, la doctora de ring determinó que la pelea no podía continuar, lo que dio paso al desastre de la Comisión.

Al tratarse de un golpe, el triunfo debió ser para Gaby Sánchez, pero uno de los comisionados alegó que el corte fue por cabezazo, y sin argumentos sólidos, se marcó un empate técnico, generando indignación entre la afición y el equipo de la boxeadora mexicana.

