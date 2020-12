Fustiga Barbosa Alianza PRI-AN-PRD; “demuestran que solos no pueden vs. Morena”, dice

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, fustigó la alianza electoral que pretenden pactar el PRI, el PAN y el PRD, argumentando que “han perdido la oportunidad de recomponerse como partidos políticos, nunca más podrán decir que representan posiciones pragmáticas y programáticas diferentes, (por que) son los mismo”.

En la rueda de medios que ofreció esta mañana, el mandatario estatal recordó las ocasiones en las que el partido tricolor y el blanquiazul han colaborado electoralmente para retener o ganar la presidencia de la República. Del instituto del Sol Azteca dijo que es “una colita” que aprovechan Jesús Ortega y Jesús Zambrano para aliarse con el poder.

Sobre la alianza comicial tripartita, el titular del Poder Ejecutivo expresó:

“Es el derecho que tienen los partidos políticos a organizarse y participar en las formas en que sus órganos determinen, pero fíjense que lo que expresan es que solos no pueden enfrentar política y electoralmente a Morena y al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Yo me pregunto si alguna vez desde la concepción del PAN concebían que tenían que aliarse con el PRI para sobrevivir o el orgulloso PRI, el poderoso PRI que retuvo el poder durante 70 años y volvió en 2012 y la reimplante corrupción los hizo perder, pensaba que tenía que aliarse con el PAN para sobrevivir”.

Y agregó: “El error es estratégico para ellos, han perdido la oportunidad de recomponerse como partidos políticos, nunca más podrán decir que representan posiciones pragmáticas y programáticas diferentes, son los mismo”.

Entonces, enlistó: “En el 88 el PAN traicionó al Maquío e hizo con ello que se legitimara el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, el PAN legitimó el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, la figura emblemática de ese movimiento fue el jefe Diego, el que no salía de los Pinos.

“En el 94, cuando Zedillo necesitaba ganar por el PRI, el Jefe Diego, candidato del PAN, cuando se generaron condiciones favorables en un debate para él (se apartó), permitió que Zedillo ganara la presidencia, otra vez jugando a lo mismo.

“En 2000, cuando el propio Zedillo propicia condiciones para que el PAN gane con Vicente Fox y se vuelven desde el PRI los convalidadores de todas las decisiones del PAN desde la presidencia.

“¿En 2006 qué tuvo que hacer el PAN para hacer al fraude?, se aliaron con el PRI, recuerdan a Elba Esther Gordillo y a los gobernadores del PRI operando el PAN y Felipe Calderón usurpa el poder y gana la presidencia. En 2012, otra vez el PAN es útil para que regrese una asociación de PRI y PAN, en 2018 no pueden hacer nada, porque la sociedad había creado una mayoría nunca antes vista”.

Y remató: “Ya al PRD ni me refiero, tenedor de las figuras más preclaras de la izquierda revolucionaria, ideológica, guerrillera, quedó en manos de Los Chuchos, que no saben más que aliarse con el poder, eso es lo que se da en esta alianza es la componenda entre dos partidos que no pueden solos más una cola para tratar de frenar a Morena y al gran movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero el pueblo los va a vencer. Siempre vivieron en la promiscuidad política más horrorosa y fétida, ahí están ya avanzando solos”.