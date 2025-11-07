Viernes, noviembre 7, 2025
Editorial

FUNDACIÓN JENKINS, IR AL FONDO

La Redacción

La historia de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) es una radiografía descarnada de la impunidad con que en Puebla se han violado las leyes que rigen a las instituciones de beneficencia y asistencia privada. Los hechos revelados en las últimas semanas confirman el desfalco de más de 14 mil millones de pesos del patrimonio de ese organismo, transferidos a paraísos fiscales, lo cual no habría sido posible sin la complicidad del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, cuya administración bloqueó las investigaciones que debió emprender la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.

No se trata únicamente de un conflicto familiar o de intereses privados. La fortuna del magnate William O. Jenkins, aunque de origen cuestionable por las actividades ilícitas que le permitieron acumularla, fue canalizada en parte hacia fines de beneficio social mediante la creación de una fundación destinada a sostener proyectos educativos y asistenciales, entre ellos la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Colegio Americano y arreglos al Centro Histórico de Puebla, entre otros. Convertir ese legado en botín financiero es un agravio no solo para la ley, sino para las generaciones que se han beneficiado de la vocación filantrópica que el propio magnate estableció.

Hoy, pese a que existen resolutivos judiciales y administrativos que ordenan la repatriación de los recursos a México, la restitución de Guillermo Jenkins de Landa en el patronato y el regreso del domicilio fiscal de la fundación a Puebla, los amparos interpuestos por seis miembros de la familia han frenado su cumplimiento. Con ello, la justicia vuelve a chocar contra el muro de los privilegios.

Resulta alentador que tanto el gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, como el estatal, hayan reactivado las investigaciones. Sin embargo, es indispensable que el caso no se diluya entre litigios interminables ni se reduzca a un pleito de herederos.

Por el bien de las instituciones que dependen de la FMSJ y del prestigio mismo de la filantropía en México, la ley debe aplicarse sin excepción. Si se comprueba el desvío y el lavado de dinero, debe haber sanciones ejemplares.

Temas

Más noticias

Nacional

Inauguran en México la escuela de IA más grande de América Latina

La Jornada -
Jessika Becerra y Eirinet Gómez Ciudad de México. El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) será la escuela más grande de América Latina...
Nacional

Marcha de la “generación Z” es promovida por la derecha: Normalistas

La Jornada -
Laura Poy Solano México. Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar soluciones a la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Con amparos, los Jenkins han evitado que regrese el dinero de la fundación

Patricia Méndez -
Desde finales de 2024 existe una serie de resolutivos judiciales y administrativos que obligarían a regresar a México los alrededor de 14 mil millones...

Si acusaciones se comprueban, SEP no protegerá a directivos de tecnológicos: Juárez

Martín Hernández Alcántara -
El subsecretario insta a estudiantes a tramitar denuncias penales por acoso
00:01:19

Tecnm dejó plantados a estudiantes del ITT, lo que llevó a la toma de vialidades por parte de los alumnos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Pese a que hubo el compromiso oral por parte de directivos de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México (Tecnm) para iniciar el...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025