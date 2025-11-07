FUNDACIÓN JENKINS, IR AL FONDO

La historia de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) es una radiografía descarnada de la impunidad con que en Puebla se han violado las leyes que rigen a las instituciones de beneficencia y asistencia privada. Los hechos revelados en las últimas semanas confirman el desfalco de más de 14 mil millones de pesos del patrimonio de ese organismo, transferidos a paraísos fiscales, lo cual no habría sido posible sin la complicidad del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, cuya administración bloqueó las investigaciones que debió emprender la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.

No se trata únicamente de un conflicto familiar o de intereses privados. La fortuna del magnate William O. Jenkins, aunque de origen cuestionable por las actividades ilícitas que le permitieron acumularla, fue canalizada en parte hacia fines de beneficio social mediante la creación de una fundación destinada a sostener proyectos educativos y asistenciales, entre ellos la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Colegio Americano y arreglos al Centro Histórico de Puebla, entre otros. Convertir ese legado en botín financiero es un agravio no solo para la ley, sino para las generaciones que se han beneficiado de la vocación filantrópica que el propio magnate estableció.

Hoy, pese a que existen resolutivos judiciales y administrativos que ordenan la repatriación de los recursos a México, la restitución de Guillermo Jenkins de Landa en el patronato y el regreso del domicilio fiscal de la fundación a Puebla, los amparos interpuestos por seis miembros de la familia han frenado su cumplimiento. Con ello, la justicia vuelve a chocar contra el muro de los privilegios.

Resulta alentador que tanto el gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, como el estatal, hayan reactivado las investigaciones. Sin embargo, es indispensable que el caso no se diluya entre litigios interminables ni se reduzca a un pleito de herederos.

Por el bien de las instituciones que dependen de la FMSJ y del prestigio mismo de la filantropía en México, la ley debe aplicarse sin excepción. Si se comprueba el desvío y el lavado de dinero, debe haber sanciones ejemplares.