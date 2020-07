Funcionario falisifica su título, lo descubren y ahora emprende campaña contra Secretaría de Cultura

José Antonio Camarillo Sánchez, en su calidad de director de Acervo Documental de la Secretaría de Cultura (SC) del estado de Puebla, registró en su currículo ser licenciado en Derecho Fiscal y para ello, presentó un titulo firmado –en su momento—por el entonces gobernador Mario Marín Torres. Sin embargo, de acuerdo a información oficial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) este personaje no concluyó sus estudios superiores, causando baja definitiva en marzo de 2011 y por tanto, es falso el titulo en cuestión.

A principios de este mes José Antonio Camarillo Sánchez fue descubierto en la Secretaría de Cultura por el fraude cometido con el titulo falso de la UDLAP, pero ya con anterioridad se había documentado dentro de la dependencia diversos actos de corrupción y tráfico en la asignación de plazas de trabajo, a favor de personas que no tienen el perfil profesional para desempeñarse en esta dependencia de gobierno.

Por esa razón, en marzo de este año fue despedida Alejandra Carolina Santamaría Llerandi, quien era la titular de la Dirección de Patrimonio de la SC y al parecer, pareja sentimental de José Antonio Camarillo y cómplice en actos indebidos cometidos en detrimento presupuestal de la secretaría.

Ante el descubrimiento de la falsificación del titulo de Camarillo Sánchez, la red para colocar personal sin el perfil laboral requerido y presuntos actos de corrupción, surgió una campaña de calumnias y protestas contra Julio Glockner Rossainz, el titular de la SC, acusándolo de supuestos abusos contra el personal de Cultura y de no aportar apoyos a creadores artísticos.

Sin ir más lejos, este martes hubo una minúscula protesta frente a Casa Aguayo –la sede del Poder Ejecutivo– por unos 10 creadores artísticos que acusaban que la SC no tiene un proyecto cultural para Puebla y que, por no ser amigos de Glockner Rossainz, no reciben apoyo económico de esa dependencia.

En redes sociales es donde se ha desplegado la mayor cantidad de acusaciones falsas contra el antropólogo Glockner, las cuales salen de las cuentas de twitter @Araceli43060177 y LuisFeld07572791.

Todo indica que esta campaña es una expresión de la rabia que José Antonio Camarillo Sánchez siente por haber sido descubierto y exhibido como “un funcionario fake de Cultura”.

Y al mismo tiempo, se sabe que sería un intento de chantaje para evitar que se proceda legalmente contra los implicados en esta trama de documentos falsos y de corrupción. Hasta ahora, José Antonio Camarillo solamente ha sido separado del cargo que tenía en la SC, pero esta pendiente que se proceda legalmente.

Además de que se desplace a quienes se les otorgó puestos laborales –por parte de Camarillo– y en el presente año, no han sido capaces de presentar un plan mínimo de trabajo, pese a que ya se rebasó la mitad del actual ejercicio fiscal.

El titulo falso

De acuerdo con la información oficial de la SC, José Antonio Camarillo Sánchez para sustentar que tenía los méritos para ser el titular de la Dirección de Acervo de la Secretaría de Cultura, presentó documentos en los cuales se exponía que había cursado la carrera de Derecho Fiscal en la UDLAP, entre los años 1997 y 2002, y que un año después, se había titulado. Sin embargo, su titulo profesional aparece firmado por Mario Marín Torres, lo cual indicaba que dicho documento había tardado dos años en tramitarlo.

En la documentación oficial se reporta esta situación de la siguiente manera: “Mario P Marín Torres, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Puebla, en atención a que el C. José Antonio Camarillo Sánchez justificó debidamente haber sido aprobado en los exámenes parciales respectivos de todas las materias que la ley señala para que la carrera de licenciado en Derecho Fiscal y es el examen fiscal correspondiente sustentado en la Fundación Universidad de las Américas Puebla el día 18 de agosto de 2003 según consta en los certificados de estudios y actas existentes en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el Artículo 119 de la Constitución Política del Estado, le expide el siguiente título de Licenciado en Derecho Fiscal…”

Hace algunas semanas, la SC solicitó oficialmente a la UDLAP que informara la situación académica de José Antonio Camarillo Sánchez, genrando la sopresa que si estuvo en esa universidad entre los años 1997 y 2002, pero no concluyó sus estudios, lo cual provocó una baja académica temporal, que nueve años después se acabó de formalizar.

Según el oficio CS7Dad/80772020 de la UDLAP, con fecha del 9 de julio de este año –ver foto–, se informa lo siguiente:

“De conformidad con lo que consta en los archivos de la UDLAP, se desprende que el C. José Antonio Camarillo Sánchez fue alumno de la licenciatura de Derecho, en el periodo comprendido de Otoño de 1997 hasta Otoño 2002, periodo en el cual cae en estatus de Baja Académica, y el 31 de marzo de 2011 realiza su retiro definitivo, al no concluir sus estudios en la UDLAP, por tanto no se pudo emitir título alguno a dicha persona”.

Qué queda esperar luego de esta revelación, que se aplique lo que dice la ley: según el Código Penal Federal en su Artículo 250, “se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días”, a quien use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello, se atribuya el carácter del profesionista, o realice actos propios de una actividad profesional, entre otros incisos.