Por fuga de “El Pirulí”, reo del penal de San Miguel, detienen a 17 personas

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que hay 17 detenidos por la fuga de “El Pirulí”, uno de los asesinos de tres estudiantes de Medicina -de la UAP y UPAEP- el año pasado.

“El día de ayer, en el reclusorio San Miguel, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas, y hacen ahí un cambio de vestimenta y de pase y, bueno, no se detectan, no se actúa como se debe de actuar. No voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho y ya hay 17 detenidos”, expresó en rueda de medios el mandatario estatal.