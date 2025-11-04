Fuerza Obradorista no juntó a simpatizantes en su primera asamblea realizada en Tecamachalco: IEE

La agrupación política Fuerza Obradorista no logró reunir el número mínimo de simpatizantes en su primera asamblea, celebrada el 26 de octubre en el distrito de Tecamachalco, obligando al Instituto Electoral del Estado (IEE) a cancelar el evento y notificando a la organización sobre la necesidad de reprogramarlo conforme al marco legal vigente.

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del IEE, informó que el intento inicial de Fuerza Obradorista por constituirse como partido político estatal fracasó porque la asamblea no alcanzó el requisito de 463 asistentes, cifra estipulada como el 0.26 por ciento del padrón electoral del distrito, con base en datos actualizados del año anterior.

Durante la jornada de registro, personal del IEE acudió al sitio para verificar que la asistencia fuera voluntaria y que quienes participaron presentaran una credencial oficial vigente, como marca la normatividad en materia de organización partidista.

Al evidenciar la insuficiencia de quórum, el instituto procedió a cancelar la asamblea, advirtiendo a la agrupación que solo por esta ocasión se le permitirá solicitar la reprogramación. Las siguientes reuniones deberán regirse bajo los mismos parámetros de verificación y validez, sin margen para repetirlas en caso de incumplimiento.

La consejera electoral subrayó que Fuerza Obradorista dispone de un plazo hasta enero de 2026 para llevar a cabo, al menos, 18 asambleas válidas y certificadas, etapa indispensable para continuar el proceso de registro como partido político estatal. El IEE se mantendrá atento al cumplimiento de estos lineamientos para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

