Fue detenido el policía que asesinó al normalista Yanqui Kothan: AMLO

Ciudad de México. – Al dar a conocer que esta madrugada fue detenido el policía que asesinó al normalista Yanqui Kothan en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que el estado hay un “ambiente cargado y enrarecido” en el que “hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador informó que el policía implicado en el asesinato Yanqui Kothan “estaba en un rancho guardado y protegido -se esta haciendo la investigación- cerca de Acapulco”.

Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, estudiante de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa perdió la vida el 7 de marzo por disparos de la Policía Estatal de Guerrero, en un retén de revisión, cerca de la colonia Indeco.

López Obrador dijo:

“a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y en respuesta la policía de Guerrero había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga. Y no aceptamos ese primer informe y se investigó y se llegó a la verdad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Ya se detuvo a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa”.