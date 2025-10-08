Frustran intento de linchamiento contra cinco presuntos ladrones en Atlixco

Autoridades federales y estatales frustraron la madrugada de este miércoles un intento de linchamiento en la junta auxiliar Félix Hidalgo, perteneciente al municipio de Atlixco, luego de que pobladores retuvieran a cuatro hombres y una mujer acusados de haber asaltado una tienda local.

Los cinco individuos fueron identificados por los vecinos como los responsables del robo gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad la noche del martes, según reportes oficiales.

Tras su detención, la situación se tornó tensa cuando comenzó a circular entre los habitantes la versión de que los presuntos implicados también habrían participado en otros robos cometidos en la zona.

Un grupo de pobladores acudió a la parroquia de la comunidad para hacer repicar las campanas y convocar a más personas con el propósito de sumarse a la retención de los acusados.

Las autoridades recibieron múltiples llamados de emergencia y activaron el protocolo de atención a casos de linchamiento, por lo que al lugar se trasladaron agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los vecinos se negaron inicialmente a entablar diálogo con los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la llegada de agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió abrir una negociación durante la madrugada.

Durante el diálogo, los habitantes expresaron su hartazgo ante el aumento de la delincuencia en la comunidad y manifestaron su intención de “tomar justicia por mano propia”. Aseguraron que, aunque la policía logra detener a algunos delincuentes, estos son liberados poco después, lo que genera temor entre quienes podrían denunciar por posibles represalias.

Tras varias horas de conversación, las autoridades consiguieron rescatar a los cuatro hombres y a la mujer retenidos, quienes fueron trasladados en una ambulancia escoltada por patrullas al Hospital General de Atlixco.

Al cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre el estado de salud de los implicados.