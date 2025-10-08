Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Frustran intento de linchamiento contra cinco presuntos ladrones en Atlixco

Pobladores de la junta auxiliar Félix Hidalgo retuvieron a cinco personas acusadas de robo antes de la intervención oficial
Pobladores de la junta auxiliar Félix Hidalgo retuvieron a cinco personas acusadas de robo antes de la intervención oficial.
Isaí Pérez Guarneros

Autoridades federales y estatales frustraron la madrugada de este miércoles un intento de linchamiento en la junta auxiliar Félix Hidalgo, perteneciente al municipio de Atlixco, luego de que pobladores retuvieran a cuatro hombres y una mujer acusados de haber asaltado una tienda local.

Los cinco individuos fueron identificados por los vecinos como los responsables del robo gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad la noche del martes, según reportes oficiales.

Tras su detención, la situación se tornó tensa cuando comenzó a circular entre los habitantes la versión de que los presuntos implicados también habrían participado en otros robos cometidos en la zona.

Un grupo de pobladores acudió a la parroquia de la comunidad para hacer repicar las campanas y convocar a más personas con el propósito de sumarse a la retención de los acusados.

Las autoridades recibieron múltiples llamados de emergencia y activaron el protocolo de atención a casos de linchamiento, por lo que al lugar se trasladaron agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los vecinos se negaron inicialmente a entablar diálogo con los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la llegada de agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió abrir una negociación durante la madrugada.

Durante el diálogo, los habitantes expresaron su hartazgo ante el aumento de la delincuencia en la comunidad y manifestaron su intención de “tomar justicia por mano propia”. Aseguraron que, aunque la policía logra detener a algunos delincuentes, estos son liberados poco después, lo que genera temor entre quienes podrían denunciar por posibles represalias.

Tras varias horas de conversación, las autoridades consiguieron rescatar a los cuatro hombres y a la mujer retenidos, quienes fueron trasladados en una ambulancia escoltada por patrullas al Hospital General de Atlixco.

Al cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre el estado de salud de los implicados.

Temas

Más noticias

Nacional

“Los ojos deben estar en Gaza”, afirman mexicanos de la flotilla tras regresar al país

La Jornada -
Ciudad de México. “Los ojos deben estar en lo que ocurre en Gaza, no se trata de nosotros”, señalaron los delegados mexicanos de la...
Internacional

Acuerdos “diferentes” con México y Canadá: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de negociar acuerdos “diferentes” con México y Canadá, sus socios en el tratado comercial...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:11

Pastor Betancourt descarta presencia formal del Tren de Aragua en el estado, pese a recientes detenciones

Isaí Pérez Guarneros -
La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, afirmó este martes que, pese a las recientes detenciones de presuntos integrantes del grupo criminal internacional...
00:01:59

Dignificarán mercados de Puebla con colectores pluviales, cámaras de seguridad y paneles solares

Patricia Méndez -
Los mercados de Puebla serán equipados con colectores pluviales, paneles solares y cámaras de seguridad, adelantó el alcalde José Chedraui Budib, quien afirmó que...

Diez hombres armados asaltan una vivienda en Tecamachalco; roban cuatro vehículos y 180 mil pesos

Isaí Pérez Guarneros -
Poco después de las 22 horas del domingo, diez hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la comunidad de Lomas de Romero, municipio...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025