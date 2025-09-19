FROC–Conlabor rechaza desafiliación de 218 trabajadores de Sesé

La FROC–Conlabor se negó a recibir ayer las constancias de renuncia de representación sindical de 218 trabajadores de Sesé de México, quienes solicitaron la desafiliación del Sindicato Vicente Lombardo Toledano.

Los documentos fueron presentados en las oficinas de la Federación en el centro de la ciudad de Puebla por Enrique Chávez Galán, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México, pero no fueron aceptados por ningún funcionario de la organización, y tampoco hubo respuesta del dirigente René Sánchez Juárez.

La negativa de la FROC-Conlabor se produjo mientras los empleados formalizaban su separación, motivados por la falta de atención gremial, ausencia de respuesta ante inconformidades en el pago de vacaciones, horas extras y casos de acoso laboral, así como por la falta de rendición de cuentas de recursos sindicales cercanos a 3 millones de pesos cada año.

“Nos retiramos porque no recibieron nuestras bajas, queda evidencia de que venimos a entregar las inconformidades y renuncia de la base trabajadora”, relató Chávez Galán en entrevista, subrayando la crisis en la representación y el reclamo de un trato digno para los empleados en Sesé.

En menos de tres días, añadió, 218 trabajadores decidieron desafiliarse y sumarse al nuevo organismo gremial, el cual a decir de su dirigente ya cuenta con 30 por ciento de los mil 300 empleados en la empresa de logística; añadió que la cifra sigue en aumento.

Cabe mencionar que el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México todavía no cuenta con el registro oficial ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, documento esencial para disputar la titularidad del contrato colectivo y ejercer la representación legal de la base, aunque ya se encuentra afiliando a empleados.

Dicho organismo gremial recién fue creado el pasado 7 de septiembre, en una asamblea celebrada en el auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana , en la que participaron 55 empleados de la compañía.

Desde que inició este proceso, Chávez Galán ha reiterado la necesidad de que los trabajadores cuenten con una representación efectiva, que sea capaz de defender sus derechos y que además garantice transparencia en la administración de los recursos.

La negativa formal de FROC–Conlabor, sumada a la omisión de sus líderes sindicales, ha intensificado la exigencia de los empleados por obtener atención, solución y legalidad en su nueva organización gremial.

Por ahora, la crisis sindical en Sesé se mantiene sin resolución, mientras la organización gremial de reciente creación espera que la autoridad laboral federal le otorgue el registro para consolidarse formalmente, y garantizar que la voz de los trabajadores se refleje en el futuro del contrato colectivo.