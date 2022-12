FROC-Conlabor se pronuncia a favor de las revisiones multianuales

El dirigente de la FROC-Conlabor, René Sánchez Juárez, se pronunció a favor de las revisiones multianuales, pues indicó que los mecanismos tradicionales de negociación salarial colectiva ya no van a funcionar.

En entrevista expuso que, por ejemplo, la inflación no puede ser el único parámetro que se tome en cuenta para definir un porcentaje de aumento, sino que se tienen que involucrar otras variables, como la productividad.

En ese sentido, indicó que dentro de la FROC-Conlabor varios sindicatos han hecho negociaciones multianuales que han beneficiado más a los trabajadores que cuando son de un solo año.

“Ya no va a ser la expectativa de la inflación lo que va a ser el único parámetro porque definitivamente ya son variables que no sirven o que no ayudan en la negociación, tenemos que irnos más hacia conceptos de productividad, hacia las condiciones específicas de los trabajadores y de las trabajadoras, que es lo que hemos venido haciendo para poner superar el límite que te ponía el índice inflacionario”, manifestó.