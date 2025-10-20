FROC–Conlabor denuncia a Aarón Espinoza y Enrique Chávez por usar datos de empleados de Sesé para crear sindicato

La FROC–Conlabor presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra Aarón Espinoza y Enrique Chávez Galán, señalados por utilizar sin consentimiento información personal de más de mil 600 trabajadores de la empresa Sesé México para conformar un nuevo sindicato.

En conferencia de prensa, la asesora jurídica de la Federación, Karen Reyes, explicó que los datos sustraídos incluyen credenciales del INE, domicilios e información bancaria, lo que podría derivar en extorsiones, fraudes o robo de identidad. Recalcó que la organización nunca tuvo parte en la filtración: “Los únicos con acceso a esa base de datos son quienes hoy han sido denunciados. Nosotros no fuimos, y exigimos que se esclarezca quién proporcionó esos datos”.

El conflicto sindical al interior de Sesé México, exproveedora de servicios logísticos de Volkswagen de México, surgió semanas antes de la denuncia, cuando un grupo de poco más de 50 trabajadores conformó una coalición para fundar un sindicato independiente argumentando falta de transparencia en el manejo de las cuotas por parte de la FROC–Conlabor.

Posteriormente fue constituido el Sindicato Único de Trabajadores de Sesé, encabezado por Enrique Chávez Galán y asesorado por Aarón Espinoza, dirigente del sindicato de Seglo, afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Después de su creación, miembros de esta organización acudieron a las oficinas de la FROC–Conlabor para intentar desafiliar a 218 trabajadores.

Reyes señaló que la denuncia no pretende atentar contra la libertad sindical, sino proteger los derechos de los empleados ante el uso indebido de su información. Dijo que la querella formal, presentada en el presente mes, cuenta con mensajes de WhatsApp, documentos digitales y testimonios recopilados por la Fiscalía.

“No sólo se trata del tema sindical, sino de salvaguardar los datos personales y evitar la creación de sindicatos o empresas fantasma”, indicó.

Aarón Espinoza, por su parte, ha mantenido un discurso crítico hacia el dirigente del sindicato titular de Sesé, René Sánchez Juárez, al acusar a la FROC de descuidar a los afiliados de la empresa.

La asesora jurídica confirmó que existen acercamientos entre la FROC–Conlabor y la empresa Sesé para acompañar las investigaciones internas y coadyuvar con la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos. Añadió que la denuncia también alcanza a otros involucrados, aún pendientes de identificación formal por parte de las autoridades.

El Sindicato Único de Trabajadores de Sesé, hasta la fecha, no está registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que no puede representar el contrato colectivo de trabajo. Los inconformes aseguran agrupar cerca del 30 por ciento de los alrededor de mil 600 empleados, y proponen reducir la cuota sindical del 3 al 2 por ciento, mientras que la FROC–Conlabor afirma que varios nombres en su padrón fueron incluidos sin consentimiento individual.