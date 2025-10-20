Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

FROC–Conlabor denuncia a Aarón Espinoza y Enrique Chávez por usar datos de empleados de Sesé para crear sindicato

Líderes sindicales son acusados de filtrar información de más de mil 600 trabajadores

FROC-Conlabor denuncia a Aarón Espinoza y Enrique Chávez por usar datos de empleados de Sesé
Espinoza y Enrique Chávez Galán, señalados por utilizar información personal de más de mil 600 trabajadores de la empresa Sesé México
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La FROC–Conlabor presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra Aarón Espinoza y Enrique Chávez Galán, señalados por utilizar sin consentimiento información personal de más de mil 600 trabajadores de la empresa Sesé México para conformar un nuevo sindicato.

En conferencia de prensa, la asesora jurídica de la Federación, Karen Reyes, explicó que los datos sustraídos incluyen credenciales del INE, domicilios e información bancaria, lo que podría derivar en extorsiones, fraudes o robo de identidad. Recalcó que la organización nunca tuvo parte en la filtración: “Los únicos con acceso a esa base de datos son quienes hoy han sido denunciados. Nosotros no fuimos, y exigimos que se esclarezca quién proporcionó esos datos”.

El conflicto sindical al interior de Sesé México, exproveedora de servicios logísticos de Volkswagen de México, surgió semanas antes de la denuncia, cuando un grupo de poco más de 50 trabajadores conformó una coalición para fundar un sindicato independiente argumentando falta de transparencia en el manejo de las cuotas por parte de la FROC–Conlabor.

Puedes ver:Despidos suman 3 mil 500 en 70 empresas automotrices de Puebla, reporta FROC-Conlabor

Posteriormente fue constituido el Sindicato Único de Trabajadores de Sesé, encabezado por Enrique Chávez Galán y asesorado por Aarón Espinoza, dirigente del sindicato de Seglo, afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Después de su creación, miembros de esta organización acudieron a las oficinas de la FROC–Conlabor para intentar desafiliar a 218 trabajadores.

Reyes señaló que la denuncia no pretende atentar contra la libertad sindical, sino proteger los derechos de los empleados ante el uso indebido de su información. Dijo que la querella formal, presentada en el presente mes, cuenta con mensajes de WhatsApp, documentos digitales y testimonios recopilados por la Fiscalía.

“No sólo se trata del tema sindical, sino de salvaguardar los datos personales y evitar la creación de sindicatos o empresas fantasma”, indicó.

Aarón Espinoza, por su parte, ha mantenido un discurso crítico hacia el dirigente del sindicato titular de Sesé, René Sánchez Juárez, al acusar a la FROC de descuidar a los afiliados de la empresa.

Tal vez te interese:FROC–Conlabor rechaza desafiliación de 218 trabajadores de Sesé

La asesora jurídica confirmó que existen acercamientos entre la FROC–Conlabor y la empresa Sesé para acompañar las investigaciones internas y coadyuvar con la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos. Añadió que la denuncia también alcanza a otros involucrados, aún pendientes de identificación formal por parte de las autoridades.

El Sindicato Único de Trabajadores de Sesé, hasta la fecha, no está registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que no puede representar el contrato colectivo de trabajo. Los inconformes aseguran agrupar cerca del 30 por ciento de los alrededor de mil 600 empleados, y proponen reducir la cuota sindical del 3 al 2 por ciento, mientras que la FROC–Conlabor afirma que varios nombres en su padrón fueron incluidos sin consentimiento individual.

Temas

Más noticias

Nacional

Refuerzan atención en las comunidades devastadas por lluvias

La Jornada -
El gobierno federal dio a conocer ayer que aumentó de 72 a 76 el número de personas fallecidas por las lluvias e inundaciones registradas...
Internacional

Con apoyo de Claudio X. González, Lorenzo Córdova y Aznar, el PAN se reinventa

La Jornada -
El Partido Acción Nacional anunció ayer su “relanzamiento”. Y lo hizo en una ceremonia encabezada por las mismas figuras que lo han dirigido en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

FROC-Conlabor denuncia a Aarón Espinoza y Enrique Chávez por usar datos de empleados de Sesé para crear sindicato

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La FROC-Conlabor presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra Aarón Espinoza y Enrique Chávez Galán, señalados por utilizar...

Ejecutan de seis tiros a un hombre de 30 años en Tehuacán

Isaí Pérez Guarneros -
Mientras se llevaba a cabo el concierto gratuito de Los Ángeles Azules en el zócalo de Tehuacán, un hombre identificado como Alfonso, de 30...

Despidos suman 3 mil 500 en 70 empresas automotrices de Puebla, reporta FROC-Conlabor

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En los últimos meses, el sector automotriz en Puebla ha registrado cerca de 3 mil 500 despidos entre las 70 empresas proveedoras afiliadas a...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025